2023: el año en que los famosos escribieron la crónica negra

Desapariciones inquietantes, detenciones policiales mediáticas, incendios y varios delitos de sangre: el año que va a terminar en pocas horas nos ha dejado unos cuantos sucesos que han marcado gran parte de la actualidad informativa. Han acaparado muchos “clicks” en los medios digitales, infinitas horas de televisión (especialmente en verano) y unas cuantas páginas en la prensa escrita. Éstos son algunos de los más destacados.

Dani Alves, a juicio en febrero

Aunque los hechos en sí se produjeron el último día de 2022 fue a principios de 2023 cuando el famoso futbolista brasileño Dani Alves fue detenido por un delito de agresión sexual en una discoteca de Barcelona. La noticia abarcaba la sección de Deportes, de Corazón (su novia, modelo, iba a visitarle a prisión) y de Tribunales, dado que el tema se judicializó desde que la presunta víctima denunció.

Según mantiene la Fiscalía (que pide 9 años de cárcel para él), Alves agredió sexualmente una joven de 21 años, la noche del 30 de diciembre de 2022 en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona, adonde la víctima había acudido con una prima y una amiga.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el futbolista y un amigo suyo invitaron a las jóvenes a sentarse con ellos en el reservado, donde los cinco estuvieron bebiendo champán, charlando y bailando, momento que Alves aprovechó supuestamente para aproximarse a la víctima, a la que llegó a agarrar la mano en dos ocasiones para acercarla a su pene, añade el ministerio público.

Hacia las 03:20 horas, sostiene la Fiscalía, Alves se dirigió a una puerta colindante -de acceso exclusivo a los clientes del reservado- e hizo un ademán a la joven para que se acercara, lo que la víctima aceptó, sin saber cómo era la zona privada a la que acababa de entrar.

Una vez allí, asegura el ministerio público, el futbolista la introdujo en un pequeño aseo y cerró la puerta, sin dejarla salir pese a que ella se lo pidió al encontrarse en ese “cubículo”, y la agredió sexualmente, manteniendo una actitud “despectiva” hacia ella ante la resistencia que opuso.

Pese a que la joven pidió “reiteradamente” salir del lavabo, sostiene el escrito, Alves se lo impidió, lo que provocó en la víctima una situación de “angustia y terror” que la dejó sin capacidad de reacción.

Alves, que permanece en prisión preventiva desde el pasado mes de enero, será juzgado en la Audiencia de Barcelona los días 5, 6 y 7 de febrero del próximo año. No obstante, aunque las posiciones de acusaciones y defensa se antojan de momento alejadas, no es descartable un pacto ‘in extremis’ a las puertas del juicio que reduzca la condena al internacional brasileño, a cambio de que reconozca la violación e indemnice a la víctima.

Daniel Sancho, ¿pena de muerte en Tailandia?

El crimen de Edwin Arrieta cometido por Daniel Sancho ha sido, sin duda, el que más horas de televisión ha copado. Tenía todos los ingredientes: pleno mes de agosto sin muchas noticias, un presunto asesino hijo y nieto de famosos actores, un descuartizamiento, una posible extorsión previa y un macabro crimen cometido frente a una paradisiaca playa en un país con un Código Penal bastante más severo que el español. Ahora se enfrenta a una posible pena de muerte y a cadena perpetua aunque su abogado en España, Marcos García Montes, pelea porque cumpla solo unos años de cárcel allí y el resto de condena en España al “tirar” por tierra la agravante de alevosía del asesinato, ya que mantienen que hubo una discusión previa. El juicio se celebrará en el tribunal de la turística isla de Koh Samui a partir del 9 de abril y hasta el 3 de mayo y se prevé que testifiquen más de medio centenar de personas.

La vista se celebraría ocho meses después de que Sancho fuera detenido el 5 de agosto en la isla de Koh Phangan (vecina de Samui), tras confesar a la policía el asesinato y descuartizamiento de Arrieta, cuya desaparición había reportado en la comisaría local el 3 de agosto, un día después de su muerte. Fue precisamente el propio (presunto) asesino quien denunció la desaparición, presionado por los mensajes de WhatsApp que le mandaba la hermana del colombiano, alarmada porque no le contestaba. Su errático comportamiento (llegó a confesar el crimen ante la policía tailandesa y participó en una rocambolesca reconstrucción de los hechos) le ha hecho cambiar de versión en varias ocasiones, lo que complicaría su futuro procesal. También unas imágenes suyas comprando unos cuchillos para, presuntamente, descuartizarlo.

La desaparición de Álvaro Prieto y la cámara que no debió mostrar su cadáver

Él no era tan mediático como los anteriores protagonistas pero su desaparición mantuvo en vilo a toda España durante cinco días. El futbolista Álvaro Prieto, un joven de 18 años jugador de los juveniles del Córdoba CF desapareció tras irse en el puente del Pilar a Sevilla para pasar una noche de fiesta con sus amigos. Según trascendió más tarde, el jueves por la mañana intentó coger un tren pero no pudo porque ya no le quedaba batería en el móvil y no pudo mostrar su billete. Las cámaras de la estación de Santa Justa captaron su imagen saliendo de allí y, como si lo hubiera tragado la tierra, nadie supo más de él. La familia, indignada, no entendía cómo la Policía no avanzaba en sus investigaciones para averiguar algo sobre el paradero de Álvaro y comenzaron a difundirse bulos: que si había discutido con unos gitanos por tratar de ligar con la novia de uno, que si había decidido volver de regreso en coche a Córdoba con unos desconocidos... Nada de eso era cierto. Desgraciadamente, el joven estaba bien cerca, pero nadie le había visto. Su cadáver fue localizado el lunes siguiente entre dos vagones de un tren que desde agosto estaba parado. Por si ya era poco dramática la situación, la forma en que la que fue encontrado fue peor: un cámara de TVE grabó en directo, con “zoom” incluido, lo que parecía el cuerpo del muchacho y las imágenes se emitieron en directo. Una terrible situación que nunca debió haber pasado. El joven había muerto electrocutado por el contacto con una catenaria tras subirse en la parte superior de un tren de cercanías al tratar de bajar a la estación de nuevo, en lo que parecía un desesperado intento por volver en tren a Córdoba.

El intento de asesinato al cofundador de Vox

9 de noviembre, día de La Almudena (festivo en Madrid), 13:30 horas de la tarde. El intento de asesinato a Alejo Vidal-Cuadras mientras regresaba a su casa en por una calle señorial de la capital noqueó a todo el mundo. Se producía, además, en plena efervescencia de las protestas en Ferraz a consecuencia de la amnistía del Gobierno a Cataluña, por lo que muchos pensaron de forma automática que podía tratarse de motivaciones políticas nacionales. Sin embargo, la propia víctima y las investigaciones policiales cambiaron pronto de tercio: todo apuntaba al régimen iraní. La Policía Nacional practicó tres detenciones apenas 13 días después, lo que demuestra que no era gente muy profesional. Y es que había dejado un reguero de pruebas: una moto calcinada en Fuenlabrada, cámaras que les captaron... El presunto autor material del disparo, no obstante, un sicario contratado, sigue en paradero desconocido: un francés de origen tunecino con muchos antecedentes

Afortunadamente, la víctima recibió el alta dos semanas después de ser operado del disparo en la cara.

Locales en llamas

No todas las muertes de etiología violenta han sido provocadas de forma directa por otro individuo. Desgraciadamente ha habido que lamentar muertes en discotecas y locales de restauración que no cumplían las condiciones de seguridad apropiadas. En el mes de abril tres personas murieron en el restaurante Burro Canaglia, en la madrileña plaza de Manuel Becerra tras incendiarse una ornamentación de plantas sintéticas que estaban en el techo del local tras la preparación de un postre flambeado. También hubo que lamentar fuego con víctimas mortales en las discotecas Teatre y la Fonda Milagros en Murcia. Nada menos que 13 personas perdieron la vida.

Cartel que convoca a los vecinos de Traspinedo en recuerdo por Esther López y para reclamar justicia.AYUNT. DE TRASPINEDO04/01/2023 AYUNT. DE TRASPINEDO AYUNT. DE TRASPINEDO

¿Habrá justicia para Esther?

El crimen de Esther López en Traspinedo (Valladolid) también será juzgado en 2024. La Guardia Civil lo tiene claro: Óscar S. M. fue quien la atropelló de forma intencionada a la joven y después simuló el escenario de un accidente fortuito y abandonó su cuerpo en una cuneta a la entrada del pueblo.