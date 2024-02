El 70% de los menores accede a contenido porno por accidente en el móvil

«El 70% de los menores accede por accidente a la pornografía a través del móvil. La pornografía no es un juego. La violencia no es un juego. El incesto no es un juego. Y el machismo no es un juego». Así de tajante se mostró ayer Alejandro Villena, director clínico y de Investigación de la Dale una Vuelta. Esta asociación, junto a otras como la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD), Fundación ANAR, iCmedia, Save The Children y Unicef, acudieron ayer al Congreso de los Diputados para participar en la jornada de presentación del Pacto de Estado para la protección de la infancia y adolescencia en el ámbito digital.

El presidente de la AEDT, Ricardo Rodríguez, explicó que se han visto «gratamente acompañados» por el apoyo de más de 160 grandes organizaciones que ya se han adherido al pacto y manifestó, según recogió Europa Press, que este es «un tema que se ha revelado muy transversal, que coincide con una preocupación ciudadana cada vez mayor sobre el sentido y la dirección hacia donde conduce este supuesto desarrollo tecnológico que, indudablemente, genera y reporta muchos beneficios, así como riesgos, amenazas e incluso daños».

Para este experto ha habido un «fracaso manifiesto» en la defensa de los menores en Internet por parte de las empresas y de los poderes públicos, que no han sido «muy eficientes». «Esperemos que esto sea un punto de inflexión para que, a partir de aquí, los poderes públicos puedan tener esa labor de cuidado reforzado como puede tener, por ejemplo, la Fiscalía de Menores, que está adherida a nuestro pacto también para proteger a nuestros menores».

Por su parte, la vicepresidenta de la AETG, Ana Caballero, confesó durante la primera mesa de debate, titulada «Presentación de la Propuesta de Pacto de Estado en defensa de los derechos de los menores en el ámbito digital», que el abordaje de la protección de los menores en el entorno digital es un asunto «muy complejo».

No obstante, subrayó la importancia de una medida como el sistema de verificación de edad, presentado recientemente por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), «porque va a limitar el acceso a contenidos inapropiados a los menores con todas las consecuencias que ello tiene». «Esto no va de echar responsabilidades fuera. Queremos que se haga una ley y vamos a estar muy pendientes de todo lo que se regula en esa ley», añadió Caballero».

Desde la Asociación de Consumidores y Usuarios de Medios de Comunicación (iCmedia), Marta Pellico hizo hincapié en la regulación y la educación como herramientas fundamentales para proteger a los menores. Además, puso sobre la mesa un tema muy importante: la calificación por edades y la necesidad de una regulación de la actividad de los «influencers».

Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia en Unicef España, advirtió de que si no se cuenta con ellos «desde el principio», todas estas propuestas, las leyes, los procedimientos están «abocados al fracaso». «Internet no se diseñó pensando en los niños, como tantos otros avances. Sin embargo, están ahí desde que nacen, desde que les hacemos una foto a la ecografía y la compartimos».

Por otra parte, ayer, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertó de la existencia de «peligrosas brechas» en aplicaciones de control parental relacionadas con la identificación de acceso a páginas web pornografía. El porcentaje de identificación de páginas web porno varía entre el 56% y el 96%, es decir, «ninguna aplicación filtra la totalidad».