Los CD de los 80, 90 y 2000 por los que te pueden pagar hasta 10.000 euros

En la era digital, donde la música está al alcance de un clic, los CDs han quedado relegados a cajas en sótanos y áticos o incluso han terminado en la basura. Por otro lado, aquellos que decidieron conservar su colección de discos están de suerte. Algunos de estos CDs, lanzados entre las décadas de 1980 y 2000, han adquirido un valor sorprendente debido a su alta demanda entre coleccionistas.

Entre los ejemplos más destacados se encuentra 'The Future of Rock and Roll', de Bruce Springsteen. Este doble disco promocional fue lanzado exclusivamente en Japón en 1988 y se estima que hoy podría valer alrededor de 1.300 euros. Igualmente codiciado es el álbum 'My Name Was Prince' de Prince, del que solo se produjeron 50 copias en Japón en 1993 como promoción de 'The Hits/The B Side'. Este raro ejemplar ha alcanzado precios superiores a los 6.000 euros.

Uno de los casos más curiosos es el debut musical de Paris Hilton. En 2006, el artista Banksy alteró unas 500 copias de este álbum, sustituyendo los discos originales por remixes creados por Danger Mouse. Estas versiones falsas son ahora piezas de colección que pueden superar los 10.000 euros. Asimismo, el cuarto volumen de 'Now That’s What I Call Music', lanzado en el Reino Unido y el primero en formato CD, es otra joya buscada. Con solo 500 copias originales disponibles, estas pueden valer entre 250 y 500 euros.

En el ámbito del rock alternativo, el EP 'The Safety' de Coldplay, producido en 1998 cuando la banda daba sus primeros pasos, es uno de los más codiciados. De las 500 copias originales distribuidas, cada una puede alcanzar cerca de 2.000 euros. Similar es el caso de 'Pennyroyal Tea', un single de Nirvana lanzado en 1994, pero rápidamente retirado tras la muerte de Kurt Cobain. Algunos ejemplares valen hasta 2.500 euros.

Por último, destacan piezas como 'Smile' de Michael Jackson y 'Sound + Vision' de David Bowie, limitada a 350 copias iniciales. Ambas piezas pueden alcanzar valores de hasta 2.000 y 400 euros respectivamente.