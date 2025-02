Un abogado revela los servicios por los que los bares y restaurantes tienen prohibido cobrar a los clientes

La hostelería aporta el 6,7% del Producto Interior Bruto (PIB) total de la economía española en términos de valor añadido. De manera específica, los restaurantes, bares, cafeterías y pubs emplean a 1,32 millones de trabajadores y generan una facturación cercana a los 112.000 millones de euros. Los bares y los restaurantes son los principales elegidos en España para pasar un rato de ocio con la familia o amigos y olvidarse de las obligaciones laborales en un buen ambiente.

Dada la alta demanda, especialmente en algunas zonas, algunos establecimientos buscan apretar todo lo posible al cliente y cobrar por cualquier cosa posible. Los clientes a veces aceptan estas condiciones por mero desconocimiento y dejan de exigir ciertos servicios por el mismo motivo. Para resolver las dudas más habituales entre los clientes, un abogado (Lawtips) y un comidista ( Cenando con Pablo), han subido un vídeo a TikTok, donde suman más de tres millones de seguidores entre ambos.

Es ilegal que te cobren estas cosas en un restaurante

Ambos van directos al grano según empieza el vídeo. El primer aspecto en el que se centran es el cubierto y explican que está prohibido que lo cobren. "Es un servicio inherente al propio servicio que tú estás obteniendo", explica el abogado. Hace una comparación para que sea más sencillo de entender: "Es como si te cobraran tazas, sillas o mesas, no tiene sentido". Es habitual que en la cuenta aparezca cobro por servicio, pero está prohibido.

Así debe ser la carta de un restaurante

"Pasa también que algunas cartas no llevan el IVA incluido", comenta a su compañero de mesa Pablo, el comidista. El abogado revela que esto es ilegal: "El precio debe aparecen siempre con el IVA incluido". El siguiente tema que tratan es el precio según mercado, tan habitual en marisquerías por el cambio de precios. "Según la ley, tiene que poner el precio final para el consumidor", explica Pablo. Esto también afecta a los productos que están fuera de carta: "Te tienen que decir el producto final siempre, si son productos que están fuera de carta, te tiene que decir hoy tenemos lubina que cuesta 30€ el kilo", ejemplifica el abogado mientras bromean por el precio que menciona.

Carta del restaurante "Hincha" Instagram

¿Están obligados a dar agua del grifo gratis en bares y restaurantes?

Lawtips es muy contundente sobre este aspecto: "Te tienen que dar agua gratis si la pides en todos lados por ley", afirma mientras siguen con su tono humorístico: "Aunque sepa fatal te la tienen que dar". Pablo revela el precio máximo que pagó por una botella de agua: "A veces te cobran hasta diez euros por una botella, me pasó en Ibiza en un restaurante, no discoteca". El tema del agua lo encadenan con otro que también afecta a las bebidas: "La carta de bebidas es importante porque todos los precios deben aparecer reflejados", avisan. Este es otro tema que, según explican, no siempre se cumple en todos los lugares.

La moda de la carta en un código QR

Desde la pandemia, para evitar que varias personas tocaran el mismo objeto, se implementó la carga mediante un código QR que cada uno pueda leer en su móvil. Sin embargo, el abogado avisa: "Si pides carta física, te la tienen que dar. No tienes que llevar el móvil para escanear el QR". Explican que este tema de los QR es muy discutible con un claro ejemplo: "Estás sin batería en el móvil y no puedes pedir la comida".

¿Me pueden cobrar servicio de terraza?

Estos expertos concluyen que los bares y restaurantes pueden cobrar el servicio de terraza, pero con una condición: "Te pueden cobrar por terraza, pero no puede ser un porcentaje de precio, tiene que ser una cantidad fija". Ponen el ejemplo: "Tiene que ser una unidad, un euro o dos euros", confirman. El tema de las reservas también lo explican: "También te pueden cobrar por reservar, pero luego te lo tienen que descontar del precio final".

Imagen de una terraza en el Raval Ep

Concluyen con otros servicios por los que te pueden cobrar: "Te pueden cobrar por la leche del café o por el hielo, pero te lo tienen que avisar", puntualizan. Para acabar mencionan otro tipo de ilegalidades: "Que te digan que es buey cuando es vaca o que te vendan unas zamburiñas cuando son unas volandeiras o unas vieiras del pacífico".