Acertijo matemático: ¿Eres capaz de encontrar los valores correctos?

Los acertijos y los desafíos mentales están por todo internet. Son un entretenimiento tan divertido y tan accesible, que es muy común que se hagan virales a través de las redes sociales. Ahora bien, resolverlos no suele ser nada sencillo. Sobre todo, si implican a las matemáticas, como es el caso del reto de hoy. Desde el periódico La Razón, queremos retar a nuestros lectores para que traten de dar con la respuesta de este complicado acertijo matemático.

Básicamente, el acertijo consiste en encontrar el valor de cada incógnita de la imagen, para que la ecuación tenga sentido. En este caso, debemos descubrir el valor de las incógnitas A, B, C, D de la imagen, teniendo en cuenta que el valor de la letra A es menor que 5. La clave está en prestar atención a los detalles y hacer pequeños ajustes para llegar a la solución.

Encuentra los valores de las incógnitas para que la ecuación sea correcta

¿Por qué es importante resolverlo?

Uno de los efectos más aterradores de envejecer es la pérdida de la memoria y de las capacidades cognitivas. De hecho, es una de los motivos más frecuente de consulta médica, especialmente en la población de adultos mayores. A muchas personas les aterra eso de empezar a perder la memoria porque entienden que es la primera señal de la aparición del Alzheimer o de algún otro tipo de demencia. Pero a todo el mundo le sucede antes o después... y sin necesidad de que exista una relación directa con la demencia.

La mala noticia es que no hay tratamiento posible contra el deterioro cognitivo leve o contra la demencia. La buena, es que es posible prevenirlos (o al menos, retrasarlos) mediante una dieta saludable y equilibrada, ejercicio físico, una buena vida social y -sobre todo- actividad mental, es decir, ejercitar nuestra mente desafiándonos a nosotros mismos a -por ejemplo- recordar las matrículas de todos los coches rojos que veamos, dejar de utilizar la calculadora del móvil en nuestro día a día o leer unos minutos cada día.

Numerosos estudios sostienen que mantener la mente activa durante toda nuestra vida puede disminuir hasta en un 50 por ciento las probabilidades de desarrollar alguna demencia. Es más, los beneficios de mantenerse activo mentalmente pueden obtenerse, aunque no se haya sido activo durante toda la vida… aun cuando empezamos a hacerlo entre los 50 y los 60 años.

Realizar acertijos visuales y desafíos mentales es muy beneficioso para prevenir el deterioro cognitivo que viene con la edad por varias razones. En primer lugar, estos desafíos ayudan a mantener el cerebro activo y en forma, lo que puede retrasar el proceso de envejecimiento del cerebro. Al mantener el cerebro activo, se estimulan las conexiones neuronales y se promueve la plasticidad cerebral, lo que puede mejorar la memoria, la atención y otras funciones cognitivas.

Científicos estudian el cerebro de personas octogenarias que preservan la memoria mejor incluso que otras personas 20 o 30 años más jóvenes que ellos

Ahora bien, mantener la salud de nuestro cerebro no es lo único positivo de realizar estos desafíos. Cuando invertimos tiempo en aprender cosas nuevas y en desarrollar nuestras habilidades cognitivas o enfrentamos este tipo de retos, también estamos favoreciendo nuestro estado de ánimo. Al concentrarnos en el reto que tenemos delante, podemos librarnos por un rato de los problemas de nuestra vida diaria. Y liberar a la mente de preocupaciones y distracciones… aunque sea por unos minutos, puede ayudarnos a reducir el estrés.

La solución:

1. Se empieza resolviendo la suma de la columna más a la derecha, que es 7 + 4 + C. Sabemos que el resultado debe ser un número que termina en 2, por lo que el valor de C debe hacer que la suma total sea 12. Por lo tanto, C debe ser igual a 1.

2. Luego, se avanza a la siguiente columna a la izquierda y se resuelve 5 + B + 6. El resultado debe ser un número que termina en 5. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que llevamos 1 de la columna anterior. Por lo tanto, el valor de B debe ser tal que, sumado a 5, 6 y el 1 que llevamos, nos dé un total de 15. Esto significa que B debe ser igual a 3.

3. A continuación, se llega a la columna de las centenas. En este punto, se deben reemplazar los valores de B y C en la suma original para avanzar hacia la solución. Esta suma original es A + 2 + B = CD. Al reemplazar B y C, obtenemos A + 2 + 3 = 1D.

4. Antes de continuar, debemos recordar que nos llevabamos una, así que la ecuación de las centenas es, en realidad, A + 2+ 3 + 1= 1D.

5. También sabemos que A es menor a 5. Así que, el valor que tenemos que asignar a esta letra es 4. Con este valor, podemos tomar el 1 que llevamos de la suma de la columna anterior y completar el número de cuatro dígitos, que sería el 1052; solucionando así el problema.

6. Al final, todas las letras han sido reemplazadas por sus valores correspondientes, lo que permite que la ecuación sea correcta.

7. Recordemos los resultados: La letra A es igual a 4, la letra B es igual a 3, la C es igual a 1 y la D es igual a 0.

Si has disfrutado con este reto y todavía te ves con fuerza para intentar resolver otros, quizás quieras pasar a otros desafíos que son bastante complicados. Te recomendamos otros desafíos de los que hemos compartido en La Razón con los que podrás poner a tu cerebro en un brete y mejorar así tus habilidades cognitivas.