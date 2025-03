Así fue el Cónclave que hace 12 años eligió a Francisco como nuevo Papa de la Iglesia Católica: todas las claves del proceso

El Papa Francisco atraviesa actualmente un delicado estado de salud desde que el pasado 14 de febrero tuviese que ser hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma, donde continúa ingresado, debido a una neumonía bilateral y diversos problemas respiratorios.

No obstante, a pesar de la gravedad inicial, los últimos informes médicos parecen inficar una ligera mejoría progresiva desde hace unos días, y su condición clínica se mantiene estable. Sin embargo, pese a la complejidad de su estado de salud, los médicos consideran que ya no se encuentra en una situación de riesgo inmediato.

Mientras tanto, el Pontífice no ha abandonado sus funciones y actividades propias del máximo representante de la Iglesia Católica, ya que desde el Gemelli el Papa Francisco continúa con sus actividades espirituales y mantiene contacto con su equipo de trabajo.

Sin embargo, y pese a las circunstancias que rodean al Sumo Pontífice, hoy se cumplen 12 años de una gran efeméride para los católicos y, sobre todo, para el Vaticano, ya que tal día como hoy en el año 2013, el Cónclave eligió al Papa Francisco como nuevo sucesor de San Pedro.

Cómo surgió el Cónclave por el que se eligió al Papa Francisco

El sábado 11 de febrero de 2013 el mundo católico vivió un episodio que llevaba 719 años sin suceder: un Papa renunciaba a su cargo. "Tras haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, dada mi avanzada edad, ya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del ministerio petrino. Por esta razón, y muy consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de san Pedro. Queridos hermanos, les agradezco muy sinceramente todo el amor y el trabajo con el que me apoyaron en mi ministerio y les pido perdón por todos mis defectos", ponunció el Papa Benedicto XVI en su discurso final para anunciar que abría paso a un nuevo Pontífice.

De esta manera, Benedicto XVI ofició su última misa en la Plaza de San Pedro el 24 de febrero, y el 28 de ese mismo mes abandonó el Palacio Apostólico Vaticano, momento en el que comenzó la puesta en marcha del Cónclave para elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica.

Así fue el Cónclave que eligió al Papa Francisco

El Cónclave que eligió al Papa Francisco se llevó a cabo del 12 al 13 de marzo de 2013, en un contexto histórico marcado por la renuncia de Benedicto XVI, algo que llevaba más de siete siglos sin suceder en la Iglesia Católica.

El proceso comenzó el 12 de marzo, cuando 115 cardenales electores, todos menores de 80 años, ingresaron a la Capilla Sixtina para jurar mantener en secreto los detalles del procedimiento. Así, con un ambiente impregnado de solemnidad y expectación, se realizó la primera votación, aunque no se logró alcanzar el consenso necesario para definir a un nuevo Papa.

No obstante, la jornada continuó al día siguiente, el 13 de marzo, con la celebración de otras cuatro votaciones más, que fueron suficientes para nombrar al nuevo sucesor de San Pedro. De esta manera, fue durante la quinta votación cuando el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, consiguió el apoyo de 77 electores, cifra que superaba el requisito del consenso de dos tercios de los votos, estipulado en las normas del Cónclave.

De esta manera, a las 19:06 horas, la Plaza de San Pedro se llenó de júbilo al observarse que salía humo blanco por la chimenea de la Capilla Sixtina, señal inequívoca de que un nuevo Papa había sido elegido; y poco tiempo después, a las 20:12 horas, el cardenal Jean-Louis Tauran anunció el "Habemus Papam" y presentó oficialmente al nuevo pontífice, que adoptó el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, reflejando así el espíritu de humildad, cercanía con los pobres y el compromiso con la reforma que marcarían su pontificado.