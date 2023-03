Bruselas propone que la retirada del carnet de conducir se aplique en toda la UE

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta para crear un permiso de conducir digital válido para los Veintisiete que pueda renovarse, remplazarse o intercambiarse online. Una modernización de las normas europeas sobre seguridad vial que también adelanta la edad a la que los jóvenes europeos pueden obtener el permiso para coches y camiones y pretende que la retirada de la licencia en un país europeo se convierta en decisión efectiva en todo el territorio comunitario.

Con la normativa actual, un conductor que ha cometido una infracción grave puede seguir circulando con total libertad en el resto de los países europeos en los que no se ha procedido a la retirada de su carnet. Con la propuesta presentada este miércoles, la Comisión Europea pretende cubrir aquellos casos de mayor gravedad como el exceso de velocidad, conducir bajo la influencia del alcohol o de las drogas o haber ocasionado la muerte o heridas graves durante un accidente.

Esta mayor armonización de las normas europeas también pretende mejorar la colaboración de las diferentes autoridades europeas en el cobro de las multas originadas por infracciones cometidas en otro país europeo diferente al de residencia. Según los últimos datos del Ejecutivo comunitario, el 40% de estas sanciones no llegan nunca a sufrir ningún castigo, una cifra que asciende a los seis millones trescientos mil. Esta cifra es muy alta teniendo en cuenta que el nivel general de impunidad de todas las infracciones es tan sólo del 5% en países como Holanda, Suecia y Polonia y asciende al 10-20% en España, Luxemburgo, Letonia, Irlanda, Estonia y Hungría.

Bruselas quiere que las autoridades de tráfico puedan acceder a los registros nacionales de permisos de conducir para identificar al infractor y que los puntos de contacto nacionales establecidos tengan más responsabilidad y competencias para establecer criterios claros de lo datos actualizados que deben intercambiarse de manera habitual “Esperamos que la gente sea consciente de que será más fácil que el propietario del vehículo sea identificados y pueda responder”, ha explicado la comisaria de transportes, Adina Valean.

Entre las infracciones que Bruselas pretende incluir dentro de la normativa comunitaria se encuentran no respetar la suficiente distancia con el vehículo de enfrente, adelantamientos y aparcamientos peligrosos, cruzar las líneas blancas, conducir en dirección contraria, llevar un vehículo demasiado cargado o no respetar los pasillos de emergencia. Según los datos de la Comisión Europea, el 15% de las infracciones detectadas de manera automática han sido realizadas por no residentes, de las que el 96% consisten en sobrepasar el límite de velocidad.

La Comisión Europea también quiere que los menores de 17 años puedan acceder al carnet de conducir tanto de coches como de camiones, aunque deberán hacerlo acompañados hasta los 18 años. Bruselas considera que esto permite a los jóvenes evitar accidentes al ir adquiriendo experiencia de manera progresiva. Según los datos del Ejecutivo comunitario, los jóvenes conductores son tan sólo el 8%, pero suponen el 16% de todos los accidentes. Además, con esta rebaja en la edad, la Comisión Europea considera que el oficio de conductor de camiones resultará más atractivo para las nuevas generaciones ya que ahora mismo hay escasez en muchos países europeos.

Asimismo, Bruselas también quiere que el entrenamiento de los conductores novatos incluya también competencias para reducir las emisiones durante la conducción y la preparación para utilizar coches eléctricos.