Buddy Mercury, el can que "toca" el piano

Buddy es un mestizo de Beagle que por gracia del destino fue adoptado por Glen y Laurie Wolfe, una pareja con una gran pasión por la música. Cual fue la sorpresa de la pareja cuando descubrieron que el can sentía la misma pasión por la música que sus dueños, que tienen un piano en el salón de su casa con el que amenizan las tardes a su fiel perro y a su pequeña hija. Una noche se dejaron una cámara encendida con la que grababan sus propios vídeos de las canciones que interpretaban. La sorpresa fue mayúscula cuando al día siguiente descubrieron que su mascota, en aquellos días solo Buddy, se había acercado al piano y levantado sobre sus dos patas traseras, había comenzado a «tocar» el piano y a acompañar la melodía con aullidos. La familia Wolfe no lo dudó un instante y compartió con el resto del mundo el recién descubierto talento de su mascota. El vídeo tuvo millones de visualizaciones y desde en entonces no han dejado de grabar a su perro. Ahora Buddy se ha convertido en Buddy Mercury, este curioso apodo le llegó después de comprobar que le encantaban las canciones del famoso grupo Queen. Según Glen Wolfe, «se desmelenaba cada vez que escuchaba sus grandes éxitos y no dudaba en colocarse a dos patatas para poder tocar correctamente el piano, mientras aullaba siguiendo la música», explica al diario «Long Island Press». Sus dueños han decidido aprovechar su fama viral para intentar fomentar la adopción. Su objetivo es que Buddy alegre a todo el mundo igual que les alegra a ellos y, de paso, ayudar a los canes más desfavorecidos que necesitan de un hogar para recuperar la sonrisa. Desde hace más de dos años, la familia de este «artista» comparte divertidos vídeos de su mascota componiendo partituras y entonando diferentes melodías. En su canal de YouTube y en su cuenta de Instagram, los propietarios del perro publicaron también las destrezas artísticas de su hija, quien desde bien pequeña recibe clases de este singular maestro.

Parece que los seguidores del simpático pianista y su acompañante siguen creciendo poco a poco. De hecho, el éxito que están teniendo animó a su familia a lanzar, el pasado mes de marzo, el primer recopilatorio en forma de álbum de las canciones de Mercury, en plataformas como Apple Music o Amazon, bajo el título «Buddy Mercury Sings the Blues», que arrasa entre dueños y mascotas de todo el mundo. La familia de este divertido perro no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacerse eco en la redes sociales y ha lanzado todo tipo de productos de merchandaising, un tono de llamada para móviles y hasta un pin solidario en colaboración con PawPins, donde destinan parte de los beneficios recaudados con sus ventas a la ayuda de animales que, como él, han sufrido el abandono y esperan una segunda oportunidad en los albergues de Estados Unidos. Incluso «ha compuesto» una canción especial para recordar a los humanos que comprar un perro no tiene sentido cuando hay tantos como él esperando ser adoptados en los diferentes centros de la región.

Un gigante en internet

Incluso Pérez-Reverte ha compartido un vídeo de Buddy y su destreza ante el piano. La pieza que mostró el escritor en su cuenta de Twitter fue publicada en YouTube por el dueño de Mercury hace dos meses y a día de hoy cuenta con más de 60.000 reproducciones. Mercury, es toda una «celebrity canina» en esta y otras plataformas como Instagram, donde cuenta con más de 22.000 seguidores. Gracias a su inspiración, miles de personas están grabando a sus Beagles y mientras la fama de Buddy sigue en aumento, sus incondicionales fans piden a los casinos de Las Vegas que contraten a este pequeño gran artista para que todo el mundo pueda disfrutar del talento de una estrella que triunfa en internet, incluso ha recibido propuestas de diferentes grupos de música para unirse como miembro estrella.