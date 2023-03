El cardenal Osoro insta a "dar un paso más" contra los abusos sexuales en colegios

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha pedido "dar un paso más" para impedir que se realicen abusos sexuales a menores en colegios: "No nos quedemos solamente en mirar para atrás, sino ofertar nuevas maneras de hacer posible que esto no se repita".

"Hay que dar un paso más para impedir que se realicen estos abusos. La Iglesia nunca se esconde ante los problemas, los afronta. Los fallos son los que tenemos los seres humanos, no se dan solamente en la Iglesia, pero es verdad que nunca se debieran dar en la Iglesia", ha señalado Osoro.

Así lo ha manifestado el cardenal arzobispo de Madrid este viernes durante la presentación de la "Guía para la prevención y reparación de abusos sexuales a menores en centros educativos" de Escuelas Católicas, que distribuirá el documento en los más de 2.000 colegios que agrupa y lo publicará en su página web, informa Ep.

"Los que formamos la Iglesia somos seres humanos y pecadores también, pero no escondemos el afrontar las situaciones, y esto es lo bueno que se está haciendo también en la escuela católica y en todas las instituciones de la Iglesia, el afrontar estos temas y buscar la prevención y la reparación de aquello que hayamos hecho mal", ha subrayado.

Para el cardenal arzobispo de Madrid, la escuela católica "está respondiendo a esto, está dando pasos reales". "Eso es afrontar las cosas o mirarlas de frente, no esconderse ante las situaciones", ha precisado.

Durante su intervención, ha hecho hincapié en la necesidad de la "prevención y reparación" de abusos sexuales a menores y ha instado a hacer un "esfuerzo" para lograr que la escuela católica "promueva la construcción de unos seres humanos con una capacidad especial para afrontar la vida con el estilo de Jesucristo y no guardar nada para uno mismo".

"La escuela católica tiene presente y tiene futuro, no nos quedemos en las dificultades, luchemos. Saber afrontar esto es lo más importante, no tener miedo a abrir puertas y afrontar esto es lo más grande que está haciendo la Iglesia", ha reivindicado Osoro, quien ha apostado por educar "para la esperanza": "No hagamos regodeo de cosas que hemos hecho mal, salgamos de esas cosas".

La guía elaborada por Escuelas Católicas es una "buena herramienta para saber actuar y mirar de frente al horror generado por los agresores y también para mirar de frente, con ternura y compromiso reparador, a las víctimas, desde las máximas de la protección del menor y de la escuela como entorno seguro".

Discurso "sin ambigüedades"

En la presentación de la guía, el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro José Huerta, ha defendido acoger un discurso que habla de la realidad de los abusos sexuales a menores "sin ambigüedades". Así, ha destacado que no deben "dejar lugar a dudas" sobre su compromiso a la hora de actuar, por lo que deben crear "espacios de prevención, incorporar protocolos de intervención y promover la adecuada reparación del dolor que el abuso provoca a quienes lo han padecido directa e indirectamente".

Asimismo, ha lamentado "constatar que muchos han traicionado la confianza que las familias depositan en el centro educativo": "Es doloroso comprobar que de quienes se esperaba cuidado y protección se haya recibido tanto daño".

Por ello, Huerta, que espera que la guía sea "una aportación útil y práctica para los centros educativos", ha apuntado que no se trata "solo de reconocer que los abusos son un problema real", sino que a las instituciones católicas se les "requiere un compromiso" para que "promuevan los valores del Evangelio y no se quede en palabras vacía".