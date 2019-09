Condenado a cinco meses de prisión por incluir a su ex pareja en un grupo de WhatsApp

El individuo, cuya indentidad no fue revelada, fue condenado por el juzgado de lo Penal número 1 de Vigo en 2018 por quebrantar la medida cautelar que le prohibía acercarse a menos de 200 metros de la que fuera su ex mujer, con la que tenía una hija en común, así como establecer comunicación con ella por cualquier vía.

Según dicha sentencia, el acusado le envió a su ex pareja una solicitud de amistad en Facebook a través de un perfil camuflado, dándole hasta 14 veces like a las fotos que ella compartía en la red social y solicitando chatear con ella a través del Messenger. Varios días después creó un grupo en WhatsApp, en el que incluyó a su ex pareja, a la mandó insistentes mensajes en los que se mostraba arrepentido por sus errores y le pedía perdón.

El acusado presentó recurso de apelación alegando que había confesado la autoría de los hechos y colaborado en la investigación de los mismos. A pesar de ello la sala concluye que la información dada por el acusado no añadió nada a la investigación por lo que no procede la reducción de condena.