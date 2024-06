El PP elige vicepresidente de la Interterritorial de Sanidad ante "el vacío" de la ministra Mónica García

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, será propuesto este viernes por las comunidades autónomas gobernadas por el PP para ser elegido vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en respuesta al "ninguneo" que en su opinión hace la ministra de Sanidad, Mónica García, de este órgano.

En declaraciones previas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se reúne este viernes en Madrid, el propio Vázquez ha informado de su candidatura y ha señalado que el"ninguneo del Consejo Interterritorial tiene que acabar y por eso hemos pedido hacer uso de la figura que reglamentariamente esta que es la de vicepresidente".

Vázquez ha afirmado que el Pleno del Consejo Interterritorial está en este momento "absolutamente despreciado por parte del Ministerio", que no hace caso a las prerrogativas reglamentarias que tienen los consejeros por ejemplo para incluir en el orden del día los puntos que quieren tratar más de seis comunidades autónomas.

El ejemplo "claro", ha dicho, fue el de la reunión del pasado 5 de junio, en la que, a pesar de la propuesta de los puntos que plantearon varios consejeros, "el orden del día lo hizo la ministra a su cuenta y riesgo y a su libre albedrío".

En esa línea, Vázquez ha apuntado la sensación de distintas comunidades de que la ministra, Mónica García, "se esconde" detrás del orden del día "para no hacer frente a lo que realmente es el grave problema que tiene la sanidad, el sistema sanitario español, que es la falta de profesionales, que una vez más no figura". "Deja el tema de la falta de profesionales en mano de las comunidades autónomas, que somos los que no tenemos esas competencias", ha comentado.

También echa de menos el orden del día que se abordara el reparto de una serie de fondos para temas "importantes" como son las enfermedades neurodegenerativas o las enfermedades raras, que muchas comunidades, ha dicho, ven que las cantidades que se les ofrecen son menores a las que se les había propuesto anteriormente.

La elección de la vicepresidencia es el punto 2 del orden del día de esta cumbre ordinaria del CISNS, que en su reglamento contempla que puede ostentarla "uno de los consejeros competentes en materia de sanidad de las comunidades autónomas, elegido por y entre todos los consejeros que lo integran". Para ello, "será necesario el voto favorable de la mitad más uno de los consejeros, con el quórum de asistencia" que exige la presencia de al menos 13 miembros del Consejo.

Las comunidades del PP han reclamado retomar esta figura en mitad del agrio debate que han mantenido en las últimas semanas con el Ministerio por la falta de recursos que va a padecer, un verano más, el SNS, una cuestión que, aunque no consta en el orden del día, nada impide que salga en el último turno de ruegos y preguntas.

En opinión de los consejeros populares, la ministra "no está a la altura". "Necesitamos alguien con experiencia que cubra ese vacío. Estoy seguro de que lo aceptará, no puede decir que no", aseguró el pasado martes el responsable aragonés de Sanidad, José Luis Bancalero. "Mónica García está dinamitando el sistema, cuando las autonomías le pedimos medidas se pone detrás de una pancarta, pero es la ministra de todos los españoles. Aumenta la cartera de servicios, y todas las autonomías estamos de acuerdo en dar más prestaciones, pero eso debe ir acompañado de recursos y financiación", añadió.

Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha criticado este viernes que el orden del día del pleno de este viernes sea "meramente informativo". "El orden del día tiene más de 20 puntos, todos informativos", ha lamentado a su entrada al Ministerio de Sanidad. Respecto a esta cita, la titular madrileña ha recalcado que los consejeros ya cuentan con equipos técnicos para que les informen, y que "lo que queremos es tomar decisiones".