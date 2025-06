Vivir de alquiler

Existe una tendencia que arrasa en medio mundo tanto en la moda como en el estilo de vida y no es más cosa -ni tampoco menos-, que el alquiler, aunque esta afirmación no nos parezca nada novedosa, pero es que en los días que vivimos la ropa, los bolsos y, por descontado, las casas se pueden alquilar, y lo mejor de todo es que esto no solo es práctico, sino también llega a ser divertido. Imaginemos abrir el armario y que, en lugar de ver los vestidos, trajes, las mismas camisetas y vaqueros de siempre, encontremos una colección de prendas de diseño que podemos llevar para una boda, una ocasión especial o, simplemente salir un par de veces y luego devolverlo todo para sustituirlo por otras prendas nuevas que nos permiten soñar con un amplísimo vestuario… cambiante.

La ropa de alquiler es como tener un guardarropa de ensueño al alcance de tu mano, sin ser una persona con unas posibilidades económicas, digamos holgadas. Los bolsos, esas piezas icónicas tan deseadas y tan fuera de tu presupuesto… ¡pues también se pueden alquilar! Es una manera perfecta de divertirte y sentirte fabulosa, sin comprometer tus finanzas. No podemos olvidar las casas de alquiler, aunque aquí entramos ya en un terreno un poco más costoso, porque esas construcciones bellísimas tienen un precio, en general, inalcanzable, aunque solo estemos pensando en unos días de vacaciones, pero no podemos dejar de maginar un fin de semana en una cabaña en las montañas o en un loft urbano con vistas espectaculares.

No solo te da la oportunidad de experimentar nuevos estilos de vida, sino que también puedes crear recuerdos inolvidables. Sabemos bien que no es momento de hablar de viviendas, aunque sea por períodos cortos, porque los bolsillos no están como para esas alegrías y el mercado está muy viciado: los ricos extranjeros nos lo han reventado. Pero disfrutar sin ataduras con el armario más ligero y variando más, se ha puesto ya al alcance de quienes antes se veían obligados a repetir o reformar sus piezas de toda la vida