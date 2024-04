Consejos para sobrellevar la alergia al polen esta primavera

Los meteorólogos han previsto que esta primavera va a ser mucho más cálida de lo normal, si bien ya se ha comprobado que el primer trimestre del año, y última fase del invierno, también han sido más calurosos de lo normal. Esto ha provocado que el pico de polinización de muchos pólenes se haya adelantado en el tiempo, levantando así las alarmas de los alérgicos.

“La primavera ha llegado tras un invierno y un otoño relativamente seco, pero no extremadamente frío. La estación actual es donde la naturaleza despierta del sueño invernal y los pacientes con alergia al polen (o que sospechan que la padecen) se preguntan sobre cómo se va a desarrollar esta estación”, afirma el doctor Ignacio García Núñez, jefe de servicio de Alergología de los Hospitales Quirónsalud Campo de Gibraltar y Quirónsalud Córdoba.

De hecho, según las previsiones de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), se prevé una ‘primavera muy leve’ en las islas Canarias y en Almería; mientras que, una ‘primavera leve’, en Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra, País Vasco, La Rioja, en el litoral mediterráneo, en Aragón, en Cádiz, y en Málaga.

Eso sí, será de nivel moderado-intenso, según las mismas estimaciones, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, además de en Córdoba, Granada, y Huelva; no así en la Comunidad de Madrid, en Badajoz, en Cáceres, en Sevilla, y en Jaén donde, sin duda, las previsiones de la SEAIC advierten de una “primavera intensa”, a diferencia del resto de comunidades autónomas antes citadas.

El impacto de las altas temperaturas

Así, el doctor García Núñez recuerda una serie de factores que repercuten directamente en el tipo de primavera que nos viene: “La temperatura es un factor determinante para ejercer un pronóstico, ya que condiciona la apertura de las flores”.

Explica concretamente que cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la apertura de las flores emisoras de polen, y esto se traducirá en niveles polínicos más altos en la atmósfera. “Y, por tanto, en una mayor duración de estos si no llueve, ya que la lluvia hace que el polen se moje y caiga al suelo, protagonizando un efecto de limpieza de la atmósfera, y volviéndose inofensivo para los alérgicos", agrega.

Qué sucede con las lluvias

De hecho, en el caso concreto de las lluvias, este alergólogo mantiene que “hemos tenido un marzo muy lluvioso” en líneas generales en toda España, si bien las estaciones anteriores no han sido así. “Venimos de un otoño e invierno secos. Esto sólo ha servido para que los arbustos y las malezas, tipo jaramagos, crezcan más de lo normal, y apreciemos en nuestras carreteras y solares abandonados unas plantas con flores amarillas mucho más altas de lo normal”, mantiene.

De cara a la floración del olivo, el jefe de servicio de Alergología de los Hospitales Quirónsalud Campo de Gibraltar y Quirónsalud Córdoba indica que estas lluvias de marzo deberían aparecer de nuevo durante este mes de abril, y todo para que el suelo recupere la falta de agua que tiene, y los olivos vean que abrir más flores no va a significar una pérdida de energía o una pérdida de posibles descendientes por falta de agua, “elemento básico de la vida”.

Sobrellevar la primavera es posible siguiendo estos consejos

En este sentido, el doctor Ignacio García Núñez recomienda acudir a un especialista en Alergología ante cualquier duda o síntoma al respecto, ya que los alérgicos, conocidos o no, deben ponerse en manos de un alergólogo para que les explique unas pautas de conducta y de tratamiento para estos meses.

“Básicamente para que su vida no sea una película de terror y estemos deseando que lleguen los fines de semana para huir a la costa, o no pudiendo salir al recreo por culpa del ‘polvo amarillo’ en suspensión que es característico en muchas zonas", remarca este doctor.

A su juicio, no menos importante es el cuidado que tengamos, ya que los alérgicos que saben que lo son, ya conocen cómo pueden estar en primavera. Por ello, tal y como insiste, es normal que las personas que sufren alergia estén igual o peor que el año pasado, por lo que lo ideal es no dejar el tratamiento médico para cuando comiencen a tener síntomas.

“Dichos tratamientos necesitan horas o días para hacer efecto y no hay que sufrir sin necesidad. Quien haya sido previsor, y esté recibiendo su inmunoterapia específica contra el polen, pasará una muy buena primavera. Incluso, muchos pacientes estarán asintomáticos y pasarán la primavera como otra estación del año cualquiera", remarca el doctor García Núñez.

Entre otros consejos, este experto alergólogo recuerda la idoneidad de llevar gafas de sol al salir a la calle, por ejemplo, para evitar que el polen entre en contacto con los ojos de la persona; el cerrar las ventanillas al viajar en coche; el empleo de filtros antipolen en los coches; no realizar o huir de aquellas actividades que puedan atraer o remover el polen como cortar el césped, por ejemplo; intentar no tender la ropa al exterior porque si no el polen se le pegará; seguir las indicaciones médicas del alergólogo y de los tratamientos contra la alergia.