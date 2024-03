Críticas a la extrema derecha en la marcha feminista afín al Gobierno

La manifestación convocada por la Comisión 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora ha arrancado en Madrid pasadas las 19:15 horas de este viernes con el lema #SeAcabó, al grito de "Aquí están las feministas" y con presencia de banderas palestinas en recuerdo de Gaza.

Entre sus reivindicaciones, claman contra el patriarcado, los genocidios y los privilegios. "Gritamos 'se acabó' porque nuestros feminismos son para cambiarlo todo", aseguraron en la rueda de prensa de presentación de la marcha. Igualmente, entonces precisaron que también claman contra el negacionismo de las violencias machistas, el recorte de recursos en los centros de atención de violencia de género en la Comunidad de Madrid y la lógica "neoliberal", entre otras cuestiones, y recalcaron que luchan por los derechos de "todas y todes".

Las convocantes, con una pancarta bajo el lema 'Patriarcado, Genocidios, Privilegios #SeAcabó', han empezado a marchar por el paseo Del Prado.

Entre los carteles de participantes se pueden leer mensajes como "Juntas somos más fuertes" o "No es no" o "Aquí los Reyes no sois vosotros", informa Ep.

Este año, al igual que en la manifestación del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Palestina ha estado muy presente en el inicio de la manifestación y se han podido ver banderas y personas que portaban carteles de "alto el fuego".

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo ha llamado a "reivindicar" en este día ante un "problema real" que es "la extrema derecha". Junto a Redondo estaban Teresa Ribera, Pilar Alegría, Elma Saiz y Fernando Grande-Marlaska, así como la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y otras compañeras de partido,

"Reivindicar, hay mucho camino por delante. Es fundamental que se sigan dando pasos hacia delante. Hay un problema real, que es la extrema derecha. Sus políticas pretenden retrotraer los derechos de las mujeres a unas posiciones que creíamos haber resuelto, por eso estamos aquí avanzando en derechos", ha explicado Redondo en declaraciones a los medios antes de dar comienzo la manifestación de la Comisión 8M.

Asimismo, a esta misma marcha ha asistido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y las de Infancia y Juventud y Sanidad, Sira Rego y Mónica García -aunque esta última ha acudido con Más Madrid-, así como la exministra de Igualdad Irene Montero.

Yolanda Díaz ha afirmado que el machismo "se acabó en España, en el deporte, en el cine y en todos los lugares de nuestras vidas". "Hoy en definitiva sí podemos decir que se acabó el machismo en España, que de acabó el machismo en el deporte, vimos la lección que nos han dado nuestras campeonas, las mujeres desde el mundo deportivo, desde el fútbol, pero también se acabó en el cine, se acabó en todos los lugares de nuestras vidas", ha indicado la líder de Sumar, que por primera vez acude a una marcha del 8M, ya que la fecha coincide con el cumpleaños de su hija.