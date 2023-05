Cuatro heridos graves atropellados por la mujer del capo "Falconetti"

El histórico contrabandista gallego Luis Falcón Pérez, de 82 años, alias "Falconetti", era el copiloto del coche Smart automático con el que su esposa, Digna Díaz Oubiña, de 81 años, irrumpió en una de las carpas de las fiestas populares de la parroquia de San Miguel de Deiro en Villanueva de Arosa pasadas las 11 de la noche del domingo, recorrió unos 20 metros en la zona del público y atropelló al menos a 18 personas, provocando cuatro heridos graves que asistían al concierto de la orquesta París de Noia en este municipio de Pontevedra. Tras perder el control del turismo, la octogenaria derribó uno de los pilares de la carpa y avanzó unos 20 metros en el interior de la estructura arrollando a varios asistentes. Algunos espectadores tuvieron que sacar a varios heridos de debajo del coche antes de la llegada de los servicios de emergencia, que recibieron la primera llamada al 112 alertando del grave accidente a las 23:25 del domingo. Antes del accidente, el popular narcotraficante gallego y su esposa disfrutaban desde el coche, como otros asistentes, de la actuación de París de Noia en esta verbena que terminó con este atropello múltiple.

De los 18 hospitalizados en diferentes centros de salud, cuatro continuaban en estado grave la tarde del lunes, un hombre de 27 años herido leve permanecía ingresado en planta con una luxación de rótula en el Hospital Montecelo de Pontevedra y trece heridos habían recibido el alta hospitalaria. Entre los cuatro heridos graves se encuentra un niño de 14 años que fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Santiago con una hemorragia abdominal. El menor fue operado la tarde del lunes y se encontraba estable dentro de la gravedad. Una mujer con politraumatismo fue derivada al Hospital Montecelo de Pontevedra, un hombre fue trasladado al Hospital de Salnés y un hombre se recuperaba en un hospital de Vigo.

18 heridos en Vilanova de Arousa (Pontevedra), al menos dos menores, en un atropello en un recinto de fiestas Gustavo de la Paz EUROPAPRESS

Tras recibir la primera llamada a las 23:25 de la noche, acudieron a la zona equipos de emergencia de Urgencias Sanitarias-061, Protección Civil de Villanueva y Villagarcía, la Guardia Civil que investiga el suceso y los Bomberos de Salnés para apuntalar la carpa que, al derribarse parcialmente por una de las esquinas, dejó atrapados a algunos espectadores. A medianoche, numerosas ambulancias trataban de acceder al recinto ferial con muchas dificultades por la cantidad de gente aglomerada. Al percatarse de estas dificultades, los cantantes de la orquesta pidieron al público que abriese paso, ya que todavía quedaban varias personas tiradas en el suelo que necesitaban atención médica. "Cuando llegamos vimos a gente tirada en el suelo, un chico de 14 años sangrando que está en el Hospital de Santiago", explicaba Luis Torrado, de Protección Civil de Vilanova. En el interior del vehículo encontraron a "Falconetti" y su esposa, quien fue sometida a un test de alcohol y otro de drogas, ambos negativos. Las escenas de nerviosismo e incluso histeria fueron una constante durante el tiempo de rescate, explicaban miembros del operativo. Los servicios de emergencias permanecieron trabajando en el recinto hasta pasada la una de la madrugada, atendiendo a los heridos de menor gravedad.

Luis Falcón, conocido como «Falconetti» EFE

El alcalde de Villanueva de Arosa, Gonzalo Durán, descartó el lunes que el atropello múltiple fuese intencionado: "Sólo pudo ser por dos motivos. O mecánico o un despiste o fallo". Durán aseguró que "fue un accidente desgraciado": "Había mucha gente pero pudo ser peor. La carpa no se cayó por suerte, sólo el pilar". Durán respaldó a la comisión organizadora de las fiestas asegurando que «cumplía con todas las condiciones de seguridad». El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, apuntó el lunes a mediodía que se debió a una "distracción" de la esposa "Falconetti". A la espera de una investigación que confirme la causa del accidente, la octogenaria confundió "la marcha atrás con la marcha hacia delante", detalló Rueda en una visita a Barcelona para apoyar al candidato del Partido Popular a la alcaldía de la ciudad condal, Daniel Sirera.

Pese a insistir ante el tribunal que "nunca he traficado con drogas" desde que dejó el colegio a las 12 años para dedicarse a negocios variados, como distribuir marisco o promociones inmobiliarias, "Falconetti" fue condenado en 1992 por la Audiencia de San Sebastián a 12 años de cárcel por liderar una organización de venta de hachís en el País Vasco, de los que cumplió 6 años. En 2012, "Falconetti" y su esposa fueron absueltos por una "duda razonable" de la acusación de la Fiscalía de blanqueo de capitales por la que pedía a cada uno 3 años de prisión y 13,5 millones de euros entre multas y comiso de bienes. "Falconetti" aseguró que no blanqueaba dinero del narcotráfico, sino que evadía impuestos de negocios legales al declarar el 5% de sus beneficios en hostelería y ocultar el 15% de sus ganancias inmobiliarias. El tribunal les absolvió al entender que existían “dudas razonables” por la “contradicción” entre el informe pericial de una técnica de Hacienda sobre los ingresos y gastos de los negocios de "Falconetti" con los informes elaborados por la defensa del matrimonio. Pese a su fama como narcotraficante, "Falconetti" insistió en el juicio que "nadie me puede acusar de haber traficado con drogas".