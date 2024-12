La curiosa forma en que Romeo, un niño con ceguera total, sabe cuándo ha cambiado de comunidad autónoma en un viaje

A menudo damos por hecho demasiadas cosas en nuestra realidad. Romeo, un niño con ceguera total, ha encontrado una manera única y fascinante de orientarse en el espacio. Lucía, madre del pequeño, ha compartido una particular habilidad con la que Romeo sabe exactamente cuándo han cruzado durante sus viajes en coche de una comunidad autónoma a otra, sin necesidad de señales visuales ni ayuda externa.

Un mapa mental guiado por la radio

Lucía ha contado su experiencia en un emotivo video a través de TikTok. Según explica, Romeo ha desarrollado un agudo sentido de orientación basado en algo que muchos pasan por alto: la radio. La familia vive cerca de los límites entre las comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, y durante sus desplazamientos, Romeo utiliza los cambios de sonido en las emisoras de radio como una herramienta para trazar su propio mapa mental.

“Cada vez que cambiábamos de comunidad, Romeo me decía: «Mamá, ¿a que ya no estamos en Extremadura?» y yo le decía: «No». «Mamá, ¿a que ya no estamos en Castilla y León?» Y no. ¿Cómo lo sabe si él y yo vamos en el coche y no ve carteles ni nada? Lo sabe por su radio”, cuenta Lucía con asombro.

La radio, su brújula en el mundo

Para Romeo, los cambios en las frecuencias, las interferencias que para la mayoría de la población puede ser imperceptible, son más que simples detalles: son pistas esenciales que le permiten comprender dónde se encuentra. “La radio le sirve para hilar su mapa mental y así orientarse en el espacio y en las distancias. Es como su brújula”, relata su madre en el vídeo.

Esta capacidad, fruto de una sensibilidad extraordinaria, demuestra cómo Romeo percibe el mundo de manera diferente, utilizando sus otros sentidos para recoger y procesar información que muchos apenas notan. Y, tal como afirman muchos usuarios en los comentarios del propio vídeo Lucía, cuando una persona carece de uno de los cinco sentidos, agudiza el resto para cubrir esa falta.

El poder de percibir lo que otros no ven

“La radio y esos pequeños cambios que para nosotros pasan desapercibidos, él los aprovecha como un recurso. Todo son pistas para él. A mí me alucina que sea tan consciente de esas pequeñas cosas y las utilice”, confiesa Lucía.

La historia de Romeo es un recordatorio inspirador de que el mundo no se percibe únicamente a través de los ojos. En su caso, el oído se convierte en su guía, permitiéndole orientarse con una precisión que para muchos resulta asombrosa.

Su madre, Lucía, creó en 2022 la cuenta de TikTok ‘lucialovesromeo1’, donde acumula más de 700.000 seguidores. En ella relata el día a día de su hijo Romeo, cuya realidad, pese a ser diferente, no es menos completa. “Lo esencial es invisible a los ojos”, como afirma Lucía en varias de sus publicaciones.