Detectan el primer caso grave de gripe aviar en humanos

Un paciente ha sido hospitalizado con un caso grave de infección por el virus de la gripe aviar A(H5N1) en Luisiana. Se trata del primer caso de enfermedad grave vinculado al virus en Estados Unidos. El caso fue confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el viernes 13 de diciembre. Desde abril de 2024, se han reportado un total de 61 casos humanos de gripe aviar H5 en Estados Unidos.

Los datos parciales del genoma viral del virus de la gripe aviar H5N1 que infectó al paciente en Luisiana indican que el virus pertenece al genotipo D1.1, relacionado con otros virus D1.1 detectados recientemente en aves silvestres y aves de corral en Estados Unidos, así como en recientes casos humanos en Columbia Británica, Canadá, y el Estado de Washington. Este genotipo H5N1 de la gripe aviar es diferente al genotipo B3.13 detectado en vacas lecheras, casos humanos esporádicos en varios estados y algunos brotes en aves de corral en los Estados Unidos. Actualmente, se están realizando más secuencias genómicas y esfuerzos para aislar el virus de las muestras clínicas del paciente en Luisiana en los CDC.

Aunque se está investigando el origen de la infección en Luisiana, se ha determinado que el paciente tuvo contacto con aves enfermas y muertas en granjas. Este es el primer caso de gripe aviar H5N1 en EE UU vinculado a la exposición a una pequeña granja. No es inesperado un caso esporádico de enfermedad grave por gripe aviar H5N1 en una persona; la infección por el virus de la gripe aviar A(H5N1) ha estado previamente asociada con enfermedades graves en humanos en otros países durante 2024 y años anteriores, incluida la enfermedad que resultó en la muerte. No se ha detectado transmisión de persona a persona de la gripe aviar H5. Este caso no cambia la evaluación general de los CDC sobre el riesgo inmediato para la salud pública por la gripe aviar H5N1, que sigue siendo bajo.