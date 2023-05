Detenido un hombre de 25 años que captaba a niñas en TikTok simulando ser otra menor para que le enviasen fotos sexuales

La Policía Nacional ha hecho público este miércoles la detención el pasado 25 de abril en la localidad sevillana de Morón de la Frontera de un hombre de 25 años que contactaba con niñas a través de la red social TikTok para solicitarles imágenes de carácter sexual, haciéndose pasar por una menor para ganarse su confianza. Los agentes han localizado a 12 víctimas que le enviaron fotos o vídeos íntimos en distintos puntos de España como Madrid, Barcelona, Valencia o Almería, ha detallado a LA RAZÓN una portavoz de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid.

Tras contactar con un gran número usuarias de TikTok de entre 10 y 15 años, el acosador se hacía pasar por una niña y les prometía un incremento de seguidores si accedían a su propuesta de enviarle fotografías y vídeos de carácter sexual. Después de conseguir que le enviasen una imagen, el varón, residente en Morón de la Frontera y de nacionalidad española, amenazaba a sus víctimas con difundirla si no le mandaban más fotos o vídeos explícitos.

La Policía Nacional ha confirmado que no se produjo ningún contacto físico entre el detenido y las niñas ya que nunca vio a ninguna de ellas en persona. Pese a ello, la intimidación y las amenazas descubiertas han provocado que se le imputen, además de los cargos por pornografía infantil, los delitos de agresión y abuso sexual. Por ello, este acosador de menores está acusado de dos delitos de agresión sexual sobre menor de 16 años, nueve de abuso sexual, 11 de producción de pornografía infantil y tres amenazas.

La investigación se inició hace casi dos años cuando una menor de 11 años de Parla (Madrid), en compañía de su padre, denunciaron ante la Policía Nacional que una persona desconocida se puso en contacto con la niña a través de TikTok para solicitarle fotos íntimas. El grupo 8 especializado en delitos cibernéticos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid se hizo cargo de la investigación logrando identificar, localizar y detener por primera vez al acosador en abril del año pasado en Morón de la Frontera (Sevilla), en el mismo lugar que su segunda detención el 25 de abril de este año.

Tras su primera detención, el hombre pasó "unos 6 meses" en prisión preventiva, ha confirmado a LA RAZÓN la Policía Nacional. Sin embargo, después de su segunda detención hace poco más de un mes, el detenido pasó a disposición judicial y fue puesto en libertad con cargos. Todos los delitos que se le imputan fueron cometidos antes de su primera detención. Por ello, se le imputan nueve delitos de abuso sexual, un delito que ya no está contemplado en nuestra legislación tras la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la "ley del solo sí es sí". Al ser detenido por primera vez, el presunto acosador de menores ya tenía antecedentes por "hechos similares", ha informado a LA RAZÓN la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid.

En su primera detención, los agentes registraron su domicilio donde se le intervino un dispositivo móvil que arrojó información de suma importancia. Los investigadores averiguaron que existían numerosas conversaciones con otras niñas a las que el acosador de 25 años les pedía imágenes de contenido sexual logrando que varias menores se las enviasen, usando el mismo modus operandi que la denuncia inicial. La Policía Nacional logró localizar a 11 víctimas más, todas ellas menores entre 10 y 15 años, en distintos puntos de España entre ellos Madrid, Barcelona, Valencia y Almería.

Además de utilizar TikTok para recibir fotografías de las pequeñas, el acosador de menores usaba también el servicio de mensajería Hangouts de Google, un chat ya desaparecido al ser reemplazado por Google Chat. El varón de 25 años utilizaba una técnica conocida como Grooming, el acoso sexual de una persona adulta a una niña, niño o adolescente por medio de internet. A los acosadores mediante técnicas de grooming se les llama groomers.

Ante los riesgos que implica el uso de redes sociales, especialmente para los menores de edad, la Policía Nacional recomienda evitar publicar información privada o datos que nos pueda identificar como nuestra dirección, número de teléfono, edad o lugar de estudio o trabajo. Las autoridades sugieren que no se agregue a personas que no conoces a tus redes sociales, bloquear a quienes te hagan sentir inseguridad o incomodidad y tener cuidado al enviar fotografías que pueden ser comprometedoras ya que no sabemos donde pueden terminar. Además, recomienda ajustar la privacidad de nuestras cuentas en redes sociales para que solo las personas que aceptemos tengan acceso a nuestras publicaciones y no quedar en persona con desconocidos que nos contacten por internet. Ante cualquier sospecha, los agentes recomiendan a los menores hablar con un adulto de confianza o llamar al 091.