El tabú del suicidio

«El simplismo puede provocar que la persona valide ese pensamiento que estaba contenido y hacer que reviente. Pero esto no significa que un suicidio lleva a otro», advierte Conde, quien añade que no hay que tener miedo a publicar la información. «Al contrario, si el mensaje es correcto, un buen manejo de la información puede hacer cambiar de opinión». Andoni Anseán Ramos, presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio y de la Sociedad Española de Suicidiología, lanza un mensaje: «Según como se trate, la información puede promover o prevenir». Y frente al efecto Werther, contrapone el efecto Papageno, inspirado en un personaje de «La flauta mágica», de Mozart, al que disuaden de morir tres espíritus infantiles. «Bien tratada –explica–, la noticia de un suicidio puede tener un impacto positivo y preventivo en personas en riesgo. Según como la presentes, puedes conseguir una actitud de empatía y compasión con la persona que sufre, de manera que perciba que hay otros modos de canalizar su sufrimiento». Anseán tiene claro que hay que hablar, y mucho, del suicidio, pero no en las páginas de sucesos. «Es tan fácil como huir del amarillismo y del morbo, presentando un enfoque positivo y contando historias de recuperación que alienten a los demás a expresar el calvario que puedan estar pasando».

Datos escabrosos

El catedrático de Psiquiatría José Giner Ubago lamenta que la muerte de Fernández Ochoa no reciba el mismo trato ejemplar y delicado que la enfermedad de la hija del entrenador Luis Enrique. «Insistir en los detalles –añade– es una malsana costumbre que recuerda a aquellos viejos confesores que se regocijaban en los pormenores de sus feligreses pecadores. ¿Qué necesidad hay de contar a los ciudadanos si había o no pastillas de litio junto al cadáver? ¿De qué sirven las insinuaciones, los trapos sucios o los datos escabrosos? De nada. No solo estamos vulnerando la intimidad de la víctima y el respeto de la familia, sino que la información ofrecida así genera pánico inmediato en la población que tiene que tratarse un trastorno bipolar u otras enfermedades psiquiátricas. ¿No habría sido suficiente con dar la información y punto? Es solo una cuestión de ética profesional».

Después de esto, a Anseán le sorprende el remilgo con el que se buscan eufemismos para hablar sin herir sensibilidades: «fue encontrado sin vida», «se desconocen las causas de la muerte» o «desaparición voluntaria». «En esta situación de desesperanza, no considero que sea una decisión totalmente libre y voluntaria. Se dice suicidio igual que al que no ve se le llama ciego. Lo que no se puede es tratarlo como un suceso y empañarlo en morbo y amarillismo». Considera que esta es una ocasión de emplear la información como un instrumento eficaz de prevención y no en oportunidad para sumar audiencias. «Los suicidios de personas mediáticas deberían aprovecharse para lanzar mensajes positivos desde la perspectiva de una enfermedad más, que se supera siempre que la persona con pensamiento suicida encuentre ayuda y recursos».

Las directrices de la OMS son muy claras: hay que hablar de suicidio con rigor, sin sensacionalismo y sin detallar el métodos. En términos de prevención, la información es una medida contra el suicidio porque permite hacer llegar a la persona la posibilidad de una esperanza de futuro. Javier Jiménez Pietropaolo, psicólogo facultativo del Cuerpo Nacional de Policía y ex presidente de la Asociación para la Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio (AIPIS), hace hincapié en no mencionar el método. Según un estudio del Consejo Audiovisual de Cataluña, hay 1,8 millones de resultados en la red que son peligrosos para personas en riesgo suicida. «También los niños y adolescentes buscan en internet modos no dolorosos de quitarse la vida. ¿No es suficiente motivo para tratar el suicidio con delicadeza y sensatez?».