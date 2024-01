Elimina para siempre las manchas de tomate en tus 'tupper' con este sencillo truco

Vivir de manera sostenible es una responsabilidad compartida que todos debemos tomar en serio. Esto implica considerar detenidamente no solo cómo consumimos y compramos, sino también cómo desechamos. En el caso de los plásticos, en particular, uno de los productos que más se suele comprar y desperdiciar a la ligera, son los tuppers.

Las tarteras de plástico, o -como se les conoce comúnmente- los tuppers, son un recurso esencial en nuestra vida diaria. Son útiles para los trabajadores de oficina que llevan su almuerzo al trabajo, para los estudiantes que viven fuera de casa y no tienen tiempo para cocinar, e incluso para aquellos que simplemente no pueden soportar la idea de desperdiciar comida. Los tuppers son una opción práctica y segura para almacenar y transportar nuestros alimentos, manteniéndolos frescos y listos para consumir en cualquier momento y lugar. La mayoría de las veces, estos recipientes de plástico son fáciles de limpiar, pero hay un pequeño problema que suele surgir: las manchas de tomate.

No lo tires. Intenta esto primero

El tomate tiene la peculiaridad de dejar marcas en el plástico, que a menudo son difíciles de eliminar. Si almacenamos un guiso con tomate en un tupper y lo dejamos por un par de horas, la limpieza puede convertirse en un verdadero desafío. Aunque frotemos incansablemente, puede parecer que las manchas de tomate han decidido adherirse al plástico de manera permanente.

Para muchos, estas manchas pueden ser un motivo para deshacerse del tupper, pues a primera vista, no resultan estéticamente agradables. No obstante, no debemos tomar decisiones precipitadas y desechar nuestros tuppers tan rápidamente. Existe un método sencillo que puede ayudarte a eliminar esas manchas de tomate de forma efectiva:

Este método solo requiere de papel de cocina, detergente para platos y agua. Primero, humedece dos o tres hojas de papel de cocina y moldea cada una para que encaje en el tupper. A continuación, añade un poco de detergente para platos y llena el tupper con agua hasta cubrir la mitad de un dedo. Luego, cierra el tupper y agítalo vigorosamente durante unos segundos. Al final, simplemente abre la tapa, retira el papel y enjuaga el tupper. Parece increíble, pero es cierto. Simplemente haciendo esto conseguiremos retirar las manchas más persistentes de tomate.

Por último, conviene recordar que hay algunos tipos de tartera que son más vulnerables que otros frente a este tipo de manchas de tomate. Concretamente, los tuppers fabricados con materiales de baja calidad suelen tener una vida útil mucho más corta, (a causa de las manchas de tomate y por otros muchos motivos).

Por ello, es altamente recomendable considerar una inversión inicial un poco más alta para adquirir tarteras de alta calidad. No solo son más duraderas, sino que también son más fáciles de limpiar y ofrecen un aislamiento superior. Esta inversión más grande en el presente, nos resultará más económica en el futuro. Además, es la opción más sostenible.