Encontrados los cuerpos de los dos últimos desaparecidos en Letur

Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas en Letur (Albacete) a consecuencia de la DANA han sido hallados este miércoles, con lo que las seis víctimas ya han sido encontradas, aunque aún quedan por identificar tres. A estas seis muertes hay que sumar otra más en Mira (Cuenca), lo que eleva a siete el total de víctimas en la región por la riada.

Así lo ha confirmado en declaraciones a los medios en la localidad el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, que ha señalado que a lo largo de la tarde han aparecido estos dos últimos cuerpos en el río. "Uno, muy cerca de donde se encontró a Antonia y otro un kilómetro aproximadamente antes", ha detallado Ruiz Santos, que ha incidido en que las familias afectadas ya han recibido la comunicación correspondiente, informa Ep.

Como ha repasado, el primer cuerpo que apareció fue el de Dolores, en torno a un kilómetro y medio de la localidad, cerca de la estación depuradora. Después apareció un segundo cuerpo a unos 12 kilómetros, que se correspondía con el de Antonia. Este martes por la mañana apareció un tercer cuerpo, sin identificar todavía, apenas a 500 metros, mientras que en el delta, en la unión de la rambla con el río Segura, apareció el de Johathan, en la tarde-noche.

Sobre el tercer cuerpo rescatado, el delegado de la Junta ha explicado que siguen esperando la identificación definitiva por la prueba de ADN, mientras que de los dos hallados este miércoles, que la autoridad judicial ya ha retirado, se iniciará una evaluación en busca de posibles signos de identificación, empezando por las huellas dactilares. Si ello fuera suficiente se daría por identificados o, de lo contrario, se recurriría a otras pruebas científicas.

Pese al hallazgo de los seis cuerpos de los desaparecidos, Ruiz Santos ha explicado que la emergencia de rescate no se dará por concluida hasta que no se tenga "la certeza fehaciente de que son ellos los seis, las seis personas de Letur que desaparecieron", ya que "es muy remoto, pero podría ocurrir que ahora nos encontráramos a alguien que no teníamos controlado y que estuviera cerca del río, en la rambla".

"Malas noticias, pero hay que seguir mirando hacia el futuro y seguir trabajando, en primer lugar acompañar hasta el dolor a las familias y seguir trabajando por la recuperación de Letur", ha concluido.