El paso de los años es algo que hay que asumir irremisiblemente, ya que, queramos o no, es algo que, con suerte, nos va ocurriendo a todos, y envejecer bien puede que, en parte, dependa de mil cosas que están en nuestra mano. La biología, los antecedentes, el ADN en definitiva, es fundamental según se viene viendo, pero importa mucho también la actitud, la alimentación, el entorno y las preocupaciones y sufrimientos de la vida, de los que nadie se libra. Hace pocos días falleció la mujer más longeva de España, con 117 años, en un estado de salud extraordinario y con la mente en funcionamiento. Murió mientras dormía, con lo cual no tuvo un tránsito doloroso ni violento. Su heredera en longevidad tiene 114 y también conserva la cabeza en funcionamiento, si bien hay sentidos que le fallan ligeramente, como el oído. Quizá sea lo menos que se pueda pedir, porque sigue alimentándose a gusto y comedidamente, como hizo toda su vida, y no prescinde del vaso de vino acompañando sus comidas. Si hoy día se recomienda comer poco, por algo será; si las personas que gozan de longevidad se caracterizan por comer de todo en cantidades discretas, habrá que tenerlo en cuenta; si los excesos se pagan, es señal de que no debemos abusar en ningún sentido: el deporte o el ejercicio físico, tan necesario, de forma exagerada tampoco beneficia a nuestro organismo. Así que no estaría mal tomar como referencia a quienes han dado ejemplo de una vida prolongada a través de la mesura en todo, hasta en el sufrimiento, como decía el cordobés Séneca, que es una frase que define el sistema de estas gentes que gozan de buena salud a lo largo de los años que la naturaleza les concede, y en buenas condiciones, incluso mentales. Aprovechemos que España puede exhibir con orgullo el título de ser uno de los países con mayor esperanza de vida junto con Suiza y Liechtenstein. Vamos a ver si mantenemos el status.