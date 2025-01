¿Eres el hijo favorito? La ciencia revela los rasgos que los padres prefieren

Las comparaciones son odiosas, sobre todo cuando se trata de los hijos. Sin embargo, aunque los padres insistan en que los quieren a todos por igual, es bien sabido que hay uno con el que sienten una conexión más fuerte. Por mucho que el amor se multiplique al tener más hijos, la ciencia confirma lo que muchos sospechaban: siempre hay un hijo favorito, y ahora sabemos por qué.

El estudio que revela los secretos del favoritismo parental

Un equipo de investigadores especializados en psicología familiar de la Asociación Estadounidense de Psicología llevó a cabo un estudio que revela los factores detrás de este fenómeno. Según los resultados, no se trata únicamente de cuestiones de comportamiento, sino de una compleja combinación de rasgos emocionales, físicos e incluso de posición dentro del núcleo familiar.

Entre los hallazgos más destacados, se identificaron algunos patrones recurrentes:

1. Afinidades emocionales y de personalidad: los padres tienden a preferir a los hijos cuyas personalidades se alinean más con las propias. Por ejemplo, un padre extrovertido podría sentirse más cercano a un hijo sociable y carismático.

2. Primogénitos o menores: aunque la posición en la familia no es determinante, los primogénitos suelen ser percibidos como los más responsables y confiables, mientras que los menores destacan por su espontaneidad y carisma. Ambos factores pueden influir en la preferencia.

3. Similitud física: según los expertos, los padres a veces se inclinan inconscientemente hacia el hijo que les recuerda a sí mismos o a un ser querido, creando una conexión más emocional.

4. Hijos que "necesitan más atención": en algunos casos, el favoritismo puede surgir hacia el hijo que atraviesa momentos de mayor vulnerabilidad o requiere más cuidado, generando una conexión más profunda.

¿Implica esto una falta de amor hacia los demás hijos?

Los especialistas aclaran que tener un hijo favorito no significa que los padres no amen profundamente a los demás. La diferencia radica en la forma de conectar, lo que puede manifestarse en pequeños gestos cotidianos, como una mayor paciencia, interés o empatía hacia un hijo en particular.

Aunque esta realidad puede resultar incómoda para algunos, comprender las dinámicas detrás del favoritismo puede ayudar a los padres a reflexionar sobre sus relaciones con cada uno de sus hijos. Al final del día, lo importante es asegurarse de que todos los miembros de la familia se sientan valorados, amados y reconocidos por quienes son.