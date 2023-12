España, a la cabeza de Europa en infecciones de transmisión sexual, según un informe del ECDC

Los últimos informes del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) sobre casos de clamidia, gonorrea y linfogranuloma venéreo (LGV) en 2021 han destacado un aumento en los casos notificados de estas infecciones de transmisión sexual (ITS) en todos los países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, con España a la cabeza en los casos de gonorrea (12.875 casos) y LGV (484 casos).

Este aumento de las cifras es similar al aumento de los casos de sífilis informado anteriormente por el ECDC e ilustra una tendencia creciente de tasas de ITS en toda Europa, a niveles pre-pandemia. El número de casos de gonorrea notificados ha seguido aumentando y, solo en 2021, hubo 46.728 casos confirmados de gonorrea, cifra superior a los 39.160 casos notificados en 2020. No obstante, si se tienen en cuenta los datos de 2019, año en el que se notificaron 117.985 casos de gonorrea, sí que se podría hablar de una disminución de esta ITS.

Entre los países donde más casos de gonorrea se han notificado en el año 2021 se encuentran: España (12.875 casos), país que muestra una tasa de crecimiento en casos de gonorrea del 27% desde el año 2017; Países Bajos (7.966 casos) y Francia (7.077 casos). A estos tres países les siguen Bélgica con 3.635 casos y Dinamarca con 2.819 casos. Con respecto a los países con menos casos, los datos destacan a Bulgaria, con tan solo tres casos, y Chipre y Liechtenstein, con cinco casos.

Por sexo y edad

Asimismo, el informe muestra que, aunque los datos revelan variaciones sustanciales en la UE y el EEE, los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) representaron más de la mitad de los casos notificados (62%), frente al 37% informados en heterosexuales. Además, en cuanto a relaciones entre hombres y mujeres, la tasa de notificación en hombres fue de 23 casos por cada 100.000 habitantes y, en mujeres, de cinco casos por cada 100.000 habitantes. La mayor diferencia se encuentra en Grecia, Romania y Polonia. España está por debajo de la media.

La edad en la que se han detectado más casos de gonorrea en 2021 es 25-34 años en los hombres y 15-24 años en las mujeres. La proporción más amplia de casos notificados, haciendo la media de ambos sexos, se encuentra en el grupo de edad de 25-34 años con el 25%

En medio del aumento de casos, la preocupación por la resistencia a los antimicrobianos (RAM) es particularmente pronunciada en el contexto de la gonorrea ya que el Programa Europeo de Vigilancia Antimicrobiana Gonocócica (Euro-GASP) ha informado de una creciente resistencia a dos antibióticos en particular, azitromicina y ciprofloxacina, enfatizando la necesidad de una vigilancia atenta y estrategias de respuesta sólidas.

LVG y clamidia

Por otro lado, la evaluación del ECDC sobre el linfogranuloma venéreo (LGV)-infección causada por la bacteria 'Chlamydia trachomatis'- indica una disminución de los casos notificados con un total de 1.124 casos en 2021, frente a los 1.328 casos de 2020 o los 3.124 notificados en 2019. España se encuentra a la cabeza siendo el país con más casos de LGV notificados en 2021 (484 casos), seguido de Países Bajos con 213 casos y Alemania con 173 casos. En el caso de España sí que se observa un aumento continuado desde 2017, donde se notificaron 328 casos.

Esta ITS presenta desafíos únicos debido a sus posibles complicaciones a largo plazo. El informe subraya la importancia de estrategias de prevención específicas y una vigilancia mejorada para frenar la propagación del LGV, ya que proporciones cada vez mayores de casos se dan entre hombres homosexuales VIH negativos. El grupo de edad donde más casos se han notificado es el de 25-34 años, aunque el 70% de los casos se comprenden entre los 25 y los 44 años.

Por último, el informe sobre la clamidia revela un panorama similar con aumentos de 2012 a 2019, así como una drástica disminución en 2020 con 161.984 casos, probablemente debido al impacto de la pandemia seguida de un nuevo aumento en 2021 con 184.542 casos de clamidia notificados en todo el espacio UE/EEE, siendo la tasa de detección de 74 casos por cada 100.000 habitantes.

Entre los países con más casos de clamidia notificados se encuentran: Dinamarca (36.632 casos), Suecia (30.171 casos) y Noruega (23.447 casos), seguidos de Países Bajos con 20.484 casos y España con 18.653 casos, que muestra una tasa de aumento del 44% desde 2017, donde se registraron 9.478 casos.

Asimismo, los datos muestran que las tasas de clamidia siguen siendo más altas entre las mujeres con 98.006 casos detectados frente a los 85.984 casos detectados en hombres. La mayoría de los casos tanto en hombres como en mujeres son detectados entre los 15 y los 24 años. Además, el 79% de los casos son por relaciones heterosexuales (32% en hombres y 46% en mujeres), frente al 20% detectados en hombres homosexuales.

Sífilis y sífilis congénita

Por otra parte, los informes recientes sobre sífilis y sífilis congénita muestran una tendencia al aumento constante a pesar de una caída temporal en 2020. En 2021, se notificaron 25.270 casos confirmados de sífilis en 28 Estados miembros de la UE y el EEE, lo que representa un aumento con respecto a 2020, cuando los casos habían disminuido por primera vez en ocho años.

En particular, los hombres homosexuales soportan una carga desproporcionada ya que constituyen el 77% de los casos de sífilis. En 2021, alrededor de un tercio de los hombres homosexuales con sífilis eran VIH positivos. Las mujeres exhibieron tasas consistentemente bajas de infecciones por sífilis en 2021.

El número total de notificaciones de sífilis congénita en 22 países de la UE y el EEE que informaron sistemáticamente datos para el período 2012-2021 mostró un pico en 2013, seguido de una disminución entre 2014 y 2017, y un segundo número elevado de casos notificados en 2019. El número de casos de sífilis congénita volvió a disminuir en 2020 y 2021.

En conjunto, estos informes señalan un momento crítico en la batalla contra las ITS en Europa. Así, desde el ECDC señalan que los esfuerzos de colaboración entre las autoridades de salud pública, los proveedores de atención médica y las comunidades son esenciales para frenar la propagación de estas infecciones y mitigar su impacto en las personas y los sistemas de salud pública.