Este es el mensaje de texto que reciben muchos españoles en su móvil y que debes borrar al momento: es una estafa

Por desgracia, cada vez está más de moda una técnica que consiste en el envío de un mensaje por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas. Si el mensaje llega al correo electrónico estaremos hablando de 'phising' mientras que si llega por SMS es 'smishing'.

Una vez más, se ha detectado que los ciberdelincuentes están enviando mensajes fraudulentos con el objetivo de engañar a los usuarios y obtener su dinero. En esta ocasión, la estafa llega a través de SMS que aparentan ser comunicaciones oficiales y solicitan a los destinatarios que actúen de inmediato. La estrategia en este caso consiste en hacer creer que el mensaje proviene de un organismo oficial como es la Agencia Tributaria para generar preocupación y lograr que la víctima caiga en la trampa.

¿En qué consiste la estafa?

El usuario recibe un SMS en su móvil con el siguiente contenido: “AGENCIA TRIBUTARIA: HACIENDA te exige el pago de 48,64 EUR. Consulta en el siguiente enlace: http://agencia.tributarias.digital/es”. Nunca se debe pinchar en el enlace.

El mensaje incluye un enlace que dirige a una web falsa con el fin de recopilar datos personales o bancarios. Sin embargo, se trata de un engaño, y es fundamental eliminarlo de inmediato sin interactuar con el link. La finalidad de estos fraudes es hacer creer a la víctima que la Agencia Tributaria está tratando de contactar para regularizar un pago pendiente.

La advertencia de Hacienda

El organismo fiscal ha alertado sobre este tipo de fraudes y ha señalado que se trata de una suplantación de identidad: “Se ha detectado una campaña de SMS falsos que suplantan la identidad de la Agencia Tributaria en los que se exige un pago por superar el límite regulado de Bizum. Recomendamos que, ante cualquier sospecha, se acceda directamente a la página web de la Agencia Tributaria para realizar las comprobaciones oportunas, evitando los links que pudieran incluirse en estos mensajes”, advierten las autoridades.

La recomendación principal del Fisco es no hacer clic en ningún enlace sospechoso y, en caso de duda, verificar siempre la información directamente en la página oficial del organismo. No obstante, el propio organismo ha reiterado en diversas ocasiones que no utiliza este medio para reclamar deudas ni solicita pagos a través de enlaces externos.

El fraude no solo ocurre en el entorno digital

Además de los SMS fraudulentos, existe otra modalidad conocida como 'vishing físico', que ha ganado popularidad en los últimos tiempos. En estos casos, los estafadores se hacen pasar por empleados de compañías de seguros o entidades financieras. A través de una llamada telefónica, aseguran que los bienes de la víctima están en peligro y ofrecen recogerlos personalmente para trasladarlos a un lugar seguro. El 'vishing' es la suplantación por teléfono.

La clave para evitar caer en este tipo de engaños es mantener la calma y desconfiar de cualquier contacto inesperado que exija una acción inmediata. Los estafadores suelen recurrir a tácticas de urgencia para presionar a sus víctimas, por lo que es fundamental no ceder ante la presión y verificar siempre la información antes de actuar.

¿Qué hacer si recibes un SMS sospechoso?

No abras el enlace : en ningún caso hagas clic en el link proporcionado.

Bloquea y elimina el mensaje : no respondas ni interactúes con el remitente.

Consulta fuentes oficiales : accede directamente a la web de la Agencia Tributaria si tienes dudas sobre una posible deuda.

Denuncia la estafa: puedes informar a las autoridades para que tomen medidas contra este tipo de fraudes.

La mejor manera de protegerse contra estas prácticas fraudulentas es estar alerta y actuar con precaución ante cualquier mensaje inesperado que solicite pagos o datos personales. Antes de compartir cualquier dato bancario, se debe verificar que realmente es la página o el organismo oficial.