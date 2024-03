Este es el pueblo más feliz de España, según un estudio

Encontrar la felicidad es una cuestión de tener una filosofía de vida positiva, en la que nuestra actitud y los pequeños hábitos diarios que tomemos nos ayuden a conseguirla. Algo complicado y que está condicionado de muchos factores, como es el caso de la nación en la que nos encontremos. En nuestro país, con más de 8.000 municipios y uno de los países más visitados del mundo, con el turismo como motor de su economía y alabada por varios organizaciones como Harvard, puede depender de nuestra situación geográfica. Y así, la ciencia explica cuál es el pueblo más feliz de España.

En nuestro país, existen una gran cantidad de monumentos distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, ya sean parques, sitios arqueológicos, edificios u obras de arte. Los monumentos dedicados al culto en España son casi incontables, y así, algunos preciosos templos suelen pasar desapercibidos pese a que cuenten con algo en especial. Y así, es uno de los factores que influyen a la felicidad, pero no el que más.

Según el estudio "The importance of species diversity for human well-being in Europe" publicado en 2020 en Ecological Economics, la naturaleza tiene un papel importante en el bienestar de las personas y que estar en contacto con ella aporta felicidad.

Pero España no se encuentra entre los países más felices, al menos según una encuesta realizada por Ipsos llamada 'Global Happiness', que estima que el 55 % de los españoles reconocen ser infelices. Así, es el segundo país más infeliz de Europa, solo por debajo de Hungría. El informe también indica que el 67 % de la población adulta mundial dice ser "muy" o "bastante" feliz. Por contra, Países Bajos, Reino Unido y Francia son los países más felices de Europa, según el estudio.

Entre los rincones de nuestro país, Gautéguiz de Arteaga es el pueblo más feliz. Según el estudio, la principal razón sería por el Urdaibai Bird Center que allí se ubica, pues la riqueza de especies de fauna y flora que se encuentra en este centro de investigación y museo ornitológico de referencia a nivel europeo es positiva para los residentes de una localidad, y más concretamente la riqueza de especies de aves. Es un museo vivo de la naturaleza abierto para el disfrute del mundo de las aves y sus migraciones. En él recalan más de 250 especies distintas y los visitantes pueden ser testigos privilegiados de los proyectos de aves en los que se está trabajando.

Perteneciente a Vizcaya, Gautéguiz de Arteaga está situado en la orilla derecha de la ría de Guernica o Urdaibai. Entre sus lugares de interés, se encuentra la Torre de Arteaga, una casa-torre de origen medieval, que fue reconstruida en el siglo xix por instrucciones de la emperatriz francesa Eugenia de Montijo, y está cerca del Urdaibai Bird Center.