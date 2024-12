Esto es lo que se sabe hasta ahora de la enfermedad 'X', la misteriosa infección que investiga la OMS en el Congo

Una enfermedad de origen desconocido amenaza a la República Democrática del Congo (RDC), concretamente a Panzi, una comunidad rural situada a más de 700 km de la capital, Kinshasa, que tiene un difícil acceso por carretera y una red de comunicaciones limitada. Varios expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se desplazaron a la zona afectada el pasado viernes para entregar medicamentos esenciales, kits de diagnóstico y de recolección de muestras para ayudar a analizar y determinar rápidamente la causa de la enfermedad.

La enfermedad 'X' es un patógeno fantasma que podría generarse y extenderse con rapidez por todas las zonas del planeta. La Covid-19 o el sida en su momento fueron una enfermedad 'X', ya que mataban y hacían enfermar a las personas sin saber el motivo. La OMS tiene una lista de enfermades a analizar porque pueden convertirse en una amenaza a nivel global y la infección surgida en la República Democrática del Congo está entre ellas.

Esto se sabe de la infección de la República Democrática del Congo

Esta enfermedad provoca dolor de cabeza, tos, fiebre, dificultad para respirar y anemia. En el caso de la anemia aún no se sabe si está provocada por la propia infección o si la enfermedad se presenta acompañada de un cuadro de anemia. El momento y lugar exacto en el que comenzó el brote no se conoce, pero las autoridades congoleñas empezaron a registrar casos el 24 de octubre y el 25 se declaró la alerta sanitaria.

Lo que sí se sabe con claridad es que la mayor parte de afectados son los niños. El ministro de Sanidad congoleño, Roger Kamba Mulamba, detalló queel 40% de los enfermos detectados hasta la fecha son menores de cinco años. De los 27 primeros fallecidos en centros sanitarios, 21 tenían menos de diez años. 17 de los casos murieron con problemas respiratorios y otros diez tenían una anemia severa que no se pudo combatir porque no había disponible sangre para transfundir. Ya se han notificado más de 400 casos y afectan a un total de nueve áreas sanitarias.

Puede ser una enfermedad similar a la Covid-19

La OMS baraja un patógeno respiratorio similar a los virus de la gripe o la Covid-19 como posible origen de la enfermedad en la República Democrática del Congo , aunque también se analizan otras posibilidades como malaria o sarampión. La institución asegura que "ya están en marcha todos los esfuerzos para identificar la causa de la enfermedad, entender sus modos de transmisión". "Estamos en alerta máxima, consideramos que es un nivel de epidemia que debemos vigilar", explicó Kamba Mulamba.