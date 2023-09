Los expertos aconsejan adelantar la vacunación anticovid

La profesora e investigadora experta en inmunología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Carmen Álvarez Domínguez, ha recomendado que ante los aumentos de casos de coronavirus, que se suelen dar sobre todo en el verano, empezar cuánto antes la campaña de vacunación contra esta enfermedad. "Hay que continuar vacunando -ante la covid- a la población a partir de 65 años y evidentemente a la gente vulnerable".

En una entrevista a Europa Press, la también doctora en Bioquímica y Biología Molecular ha señalado, no obstante, que hay un problema y es que "no sabemos qué vacunas vamos a tener" para combatir las nuevas variantes muy contagiosas de Ómicron. Ha apuntado que Pfizer "parece ser que ya la tiene preparada para estas variantes, mientras que es de suponer que Moderna también las esté preparando, aunque no lo hayan comunicado porque no la tengan acabada o porque no hayan dicho nada porque las campañas de vacunación empiezan en otoño".

A ello, se une, una que "ya está preparada, que es la de Novavax" que es la primera adaptada a las nuevas variantes que no se basa en tecnología de ARN mensajero, que ha apuntado que "sería muy adecuada por ser diferente". En este punto, ha afirmado que "lo ideal sería poder combinar" todas las existentes, porque "evidentemente vacunar vamos a tener que vacunar".

"Si en los hospitales se viera que empiezan a aumentar la incidencia de casos graves, que ahora mismo no es el caso, pero habría que plantearse a lo mejor otro tipo de estrategias combinadas, no solo la vacunación, sino lo que sí sabemos que funciona como el uso de las mascarillas o los filtros de ventilación", ha recomendado Álvarez Domínguez.

Para la doctora en Bioquímica "vacunar no implica que no se puedan utilizar otras medidas"; es decir "deberíamos volver a pensarnos, no que todo el mundo lleve mascarillas, que además de las zonas de hospitales, la gente que tenga covid se ponga la mascarilla, porque nos hemos relajado".

Ha asegurado que el coronavirus "no es una enfermedad estacional, está aquí, y hemos visto en estos últimos años que surge un pico alto siempre en el verano". De ahí, en que haya insistido en que "igual debemos plantearnos que la vacunación frente a la covid debería ser un poco antes".

Álvarez Domínguez ha apuntado que "esperar al otoño, que es cuando evidentemente también surgen otras enfermedades respiratorias, como gripe o bronquiolitis, que combinadas con la covid pueden ser un coctkail muy peligroso".

Sobre el porcentaje de inmunidad que tienen quiénes han completado las pautas de vacunación anteriores frente al coronavirus, ha señalado que el último estudio del Instituto Nacional de Salud, Carlos III, indicaron que "era muy alta", pero "no solo en cuestión de anticuerpos, es decir lo que sería la inmunidad humoral, sino también la celular.

En este punto, ha indicado que "la población joven inmunológica, determinada por los menores de 50 años, tiene muy buena inmunidad, pero incluso en los mayores de esa edad la inmunidad tiene buena memoria, si bien en éstos últimos su dificultad es inmunológica, con enfermedades respiratorias y otras complicaciones, que hace que deban inmunizarse de forma continuamente", ha concluido la profesora de UNIR.