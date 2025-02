Un Guardia Civil revela el único producto que modifica las pruebas de alcoholemia: "Se desvanece rápido"

Los controles de alcoholemia son una de las herramientas más importantes de las que disponen las autoridades a la hora de garantizar la seguridad vial e intentar reducir el número de accidentes de tráfico. Según informa la Dirección General de Tráfico, el alcohol está presente entre el 30% y 50% de los accidentes mortales. La relación entre el consumo de alcohol y la siniestralidad vial es clara: a mayor consumo de alcohol, mayor es el riesgo de sufrir un accidente. Con una tasa de alcoholemia de 0,5 g/l, el riesgo de accidente se multiplica por dos, y con una de 1,2 g/l, el riesgo se multiplica por 16.

Para tratar de reducir al máximo estos accidentes, las autoridades establecen controles de carácter preventivo, que son los más habituales. Los agentes de tráfico establecen puntos de control en vías urbanas e interurbanas para verificar que los conductores no superen las tasas permitidas, cualquier conductor puede ser sometido a estas pruebas. Algunos conductores que han bebido tiran de todo tipo de trucos para tratar de modificar el resultado no ser sancionados.

Beber grandes cantidades de agua, tomar algún chicle o medicamento para el estómago e incluso hacer deporte de forma descontrolada para tratar de quemar ese alcohol son algunas de las soluciones que los conductores intentan buscar in extremis. Sin embargo, está más que comprobado que tanto esas como otras técnicas muy utilizadas son completamente ineficaces. Sin embargo, un Guardia Civil ha revelado un producto que sí altera el resultado, aunque no de la manera que buscan ciertos conductores.

Este producto altera los controles de alcoholemia

"Lo único que altera el resultado que nosotros sepamos son los enjuagues bucales", explica un agente de la Guardia Civil en un vídeo subido en la cuenta del creador de contenido Román Álvarez Vijande. Esto sucede porque algunos colutorios tienen algo de alcohol en su composición y pueden aumentar la tasa en un control de aire espirado. Las personas que lo consumen pueden asustarse y temer ser sancionadas, pero el agente tranquiliza: "Eso se desvanece enseguida".

¿Puedo dar positivo y ser sancionado por haber usado un enjuague bucal?

Según explica este agente, sí se puede dar positivo: "Lo altera durante cinco o seis minutos". Sin embargo, no afecta al trayecto del conductor: "No impide que esa persona continue porque las pruebas de detección son más extensas", afirma. "Son dos pruebas y hay que dejar un mínimo de diez minutos entre ellas, por lo que esa tasa desaparece enseguida", explica al final del vídeo. En resumen, al hacer un control de alcoholemia puede aparecer una pequeña tasa de alcohol al consumir este producto, pero en el segundo desaparece, lo que hace que el conductor no sea sancionado y pueda seguir su viaje sin problemas.

La tasa permitida se espera que cambie durante este 2025

La mayoría de grupos del Congreso respaldaron rebajar la actual tasa de alcohol al volantede 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado) para todos los conductores. Estas cantidades aún no están en vigor, pero se espera que sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado y empiecen a funcionar antes de fin de año. Para los positivos 0,1 y 0,25 miligramos por litro aire espirado, la multa será de 200 euros.