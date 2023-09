Igualdad confirma tres asesinatos machistas y eleva a 7 las víctimas mortales en septiembre

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes la naturaleza machista de los asesinatos de tres mujeres cometidos en Cieza (Murcia), Castelló de la Plana (Castellón) y Orihuela (Alicante), con lo que son 7 las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas este mes; 47 en 2023 y 1.231 desde 2003. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha confirmado los tres crímenes machistas y ha trasladado las condolencias y apoyo institucional y social a las familias y allegados de las víctimas de la violencia machista "más extrema" en rueda de prensa recogida por Efe. Rosell ha reiterado el compromiso del Gobierno contra la violencia de género "en todas sus manifestaciones".

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha reconocido que "no son buenos datos". Este pasado viernes 15 de septiembre un hombre noruego de 82 años era detenido en Orihuela (Alicante) por la muerte de su pareja, una mujer británica de 80 años. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Ese mismo día, hallaban el cadáver de una mujer de 51 años junto al de su pareja, un hombre que se había ahorcado, en un domicilio de Castelló de la Plana (Castellón). La policía acudió a la casa de la pareja tras recibirse un aviso que alertaba de que hacía días que la mujer no acudía a su trabajo. La víctima no tenía hijos menores de edad ni constan denuncias previas contra el agresor, aunque la mujer sí figuraba en el sistema VioGén por el caso de una pareja anterior.

Por su parte, este sábado localizaban en el interior de un pozo en Cieza (Murcia) el cuerpo de una mujer marroquí de 35 años, de quien no se sabía nada desde el miércoles anterior. Su expareja, un hombre de 40 años de su misma nacionalidad, fue detenido el jueves por la Guardia Civil y pasó a disposición de la jueza de primera instancia e instrucción número 2 de Cieza, quien acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio y otro de quebrantamiento de la orden de alejamiento.

La víctima, que tenía una hija menor de edad, lo había denunciado en 2019 y el juzgado de Violencia de Género de Cieza había establecido una orden de protección e impuesto al detenido la prohibición de acercamiento y comunicación. En agosto de 2022, ella formuló una nueva denuncia por quebrantamiento de la medida cautelar, por lo que se abrió un segundo procedimiento contra el detenido y, tras no comparecer en el juzgado, se ordenó su busca y captura. El hombre fue condenado en mayo de este año a una pena de 10 meses de prisión y la prohibición de aproximación, manteniendo vigencia de la orden de protección y la medida cautelar de prohibición de acercamiento hasta la firmeza de la resolución.

Con estos tres nuevos crímenes machistas, ya son siete las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en este mes de septiembre y el número de menores huérfanos en España debido a la violencia machista asciende a 46 este año y 423 desde 2013. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha dicho en rueda de prensa que el mes de septiembre con el peor dato de la serie histórica fue el de 2018 con 10 mujeres asesinadas, seguido por los años 2010 y 2013 con 8 asesinatos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mantiene otros dos casos en investigación. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.