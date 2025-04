Javier Sierra, investigador, acerca del caso del lobo huargo: "El ser humano no se conforma con la muerte"

Con la reciente noticia de que, mediante la ciencia, el lobo huargo, popularizado por la famosa serie "Juego de Tronos", ha vuelto a la vida, se abre un mundo de posibilidades genéticas con un techo nunca antes conocido. Es así como, ante el acontecimiento de revivir a un animal que llevaba más de 12.000 años extinto, la ciencia, en su infinita ambición, no se pone barreras y quien sabe si, en un futuro no muy lejano, no sucede algo parecido. Este gran descubrimiento sienta un precedente en la historia de la genética y su replica pasará a ser una posible constante biológica.

El procedimiento se concretó a través de la empresa Colossal Biosciences, mediante un proyecto de modificación genética. Esta alteración fue derivada en base al ADN hallado en fósiles de hace entre 11.500 y 72.000 años. Este suceso científico fue catalogado como la primera "desextinción" de la historia. Un concepto nunca antes explorado que se encuentra en el punto de mira de todos los investigadores. A lo largo del trabajo, se editaron veinte genes de lobos grises con este gen que proviene de un diente y un cráneo de 13.000 y 72.000 años, respectivamente.

Javier Sierra, escritor e investigador, expuso su parecer respecto a este tema en "Lo misterioso", el programa de la Cadena Cope, alegando que la mano del hombre lo es todo en este dilema. "El ser humano no sabe quedarse quieto y no se conforma con la muerte" indica el experto. Asimismo, añade las experimentaciones futuras que serán reveladas dentro de un periodo de tiempo no muy prolongado. Por tanto, tal vez en los próximos años contemplaremos el resurgimiento de especies prehistóricas en la realidad.

El mamut: el próximo en la lista según Sierra

"Se está trabajando en la clonación de mamuts, a lo mejor un día de estos tenemos un mamut pastando en el norte", agrega el periodista. Aunque no es una información plenamente segura, la manipulación genética podría ocasionar un cambio en este tipo de animales, tanto en sus condiciones morfológicas como en las condiciones de vida, por lo que, la investigación está tratando de averiguar cuáles son las posibilidades de esta acción. Asimismo, la regeneración de especies que se creían extintas desde hace millones de años también podría encontrar una razón natural fruto de acciones como el deshielo.

El calor va a reactivar microorganismos

Tal y como asegura Sierra, las variaciones climáticas contribuyen a que las condiciones de los polos puedan desembocar en la reactivación de microorganismos extintos. "En la permafrost, la capa de hielo que ahora se está despoblando, el calor va a reactivar microorganismos de miles de años de antigüedad que no sabemos que efectos puede tener, en animales y en humanos" indica.

Por tanto las consecuencias puede constituir factores nunca antes vistos. "Es muy curioso es como si hubieran estado hibernados en una cápsula del tiempo" asegura. Es por eso que la ciencia, aunque se conciban como una especie extinta pueden llegar a revivir de esta manera. Una vez más, la realidad puede superar a la ficción con este incidente. Solo el tiempo sabrá dictar sentencia en este sentido.