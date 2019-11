Juan Carlos Quer: “Mi ex mujer falta a la verdad cuando afirma estar desinformada”

Juan Carlos Quer, el padre de Diana, desmiente a su ex mujer Diana López-Pinel que ayer se mostró “indignada” por no haber tenido acceso a la información de la línea que va a seguir la acusación particular. Un extremo que según su ex marido no es así.

“Contraté al despacho Pérez Lama, ofrecí a mi ex mujer una única defensa seria con el fin de evitar abogados tertulianos de televisión. Los honorarios los abono yo íntegramente, y desde el primer momento se puso a disposición de mi ex mujer una letrada para su información”, explica por teléfono Juan Carlos Quer a este periódico.

“Obviamente el sumario ni lo tiene ella ni lo tengo, por razones obvias y para proteger la estrategia de la acusación”, precisa. “Falta a la verdad cuando afirma estar desinformada”, añade notoriamente disgustado porque “lo único importante es la defensa de mi hija”.

Y es que “hoy se sienta en el banquillo el mal", según declaró Juan Carlos Quer antes del inicio del juicio por el crimen de su hija, en unas declaraciones a los periodistas, recogidas por Efe, donde ha vuelto a pedir que se mantenga la prisión permanente revisable.