La jueza del "caso Traspinedo" deniega la prisión provisional para el único acusado

La jueza que instruye ahora la causa del llamado "caso Traspinedo", que investiga la muerte de Esther López hace tres años en la localidad vallisoletana, ha denegado la prisión provisional para el único acusado de los hechos, Óscar L. La familia de la joven de 35 años sufre así un nuevo varapalo judicial mientras continúan a la espera de que termine la instrucción de la causa (que ha sido prorrogada otros seis meses) y se señale juicio oral mediante jurado popular.

A pesar de la petición de la acusación particular, el Ministerio Público también se opone a la medida al considerar que "no se ha producido ningún hecho nuevo". En el auto, que ha sido notificado hoy a las partes, la jueza no considera que "ahora sea más fácil la fuga" que desde que se sabe investigado y, por tanto, mantiene al acusado en libertad hasta que se celebre juicio y el jurado cedida sobre su culpabilidad.