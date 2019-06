La emotiva carta de un niño con autismo para que no despidan a su profesora

Llega el verano y muchos profesores ven cómo con el final del curso también se terminan sus contratos de trabajo. En el mejor de los casos permanecerán en el paro durante los meses de julio y agosto pero volverán a ser contratados a partir de septiembre para el nuevo curso escolar. Sin embargo, en otros los alumnos no volverán a ver sus maestros. Esto es lo que ha ocurrido en un colegio de Madrid que va a prescindir de una profesora de apoyo al finalizar el mes de junio. Pero no se trata de un caso más, porque Inma es una maestra especial, sobre todo para el pequeño Sami.

Sami, de once años, padece un trastorno del espectro autista y ha escrito una emotiva carta al director de su colegio para que la profesora responsable del aula TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo) siga el próximo curso. "Llevo ocho años en este cole y una de las profes que más me ha ayudado ha sido Inma. Si no hubiera pasado esto, y habría tenido muchos problemas para el estudio y para relacionarme con los demás", explica el niño en su carta.