Libertad con retirada de pasaporte para el sospechoso de Traspinedo

Indignación en Valladolid. Los familiares y amigos de Esther López que se concentraban ante los juzgados han estallado al conocer que, tras su declaración, Óscar S. M. permanecía en libertad. La titular del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid ha decidido dejarle en libertad como el resto de las veces pero en esta ocasión ha adoptado medidas cautelares contra él: le retira el pasaporte y le obliga a acudir a sede judicial una vez a la semana.

Para el abogado de la familia de Esther se trata de un auto muy flojo. En su declaración insistió Óscar en que no sabe por qué los posicionamientos le sitúan en determinados lugares o hay ADN de la víctima en su maletero. No quiso contestar a sus preguntas. A pesar de que la fiscal pidió prisión eludible bajo fianza, la jueza ha decidido dejarle en libertad. Él ya tenía preparados, no obstante, los 20.000 euros pero no le ha hecho falta.

La prima de Esther se ha mostrado desolada: "¨Mi prima está enterrada y él va a pasar las navidades con su familia".

Para la magistrada no ha sido, al parecer, determinante el profundo análisis de la Guardia Civil que aportó ayer en un informe de 400 páginas con video incluido.

Creen que el accidente no fue accidental.

Lo consideran así porque aquella madrugada creen que había "visibilidad óptima" y, al igual que hicieron con la investigación del crimen de Ardines, acudieron a la localidad a la misma hora en la que supuestamente sucedieron los hechos para saber cuánta luz había. Además, aquella madrugada había un 79% de luz de luna y en una calle de 300 metros de largo y 6 de ancho el conductor de un vehículo como el de Óscar (Volkswagen T-Roc) hubiera visto perfectamente a una persona de la estatura de la víctima. Hay, sostiene el informe, suficiente "tiempo de reacción".

El vídeo recrea el momento del atropello con tres cámaras y a una velocidad de 47,87 kilómetros la hora, la velocidad estimada del supuesto "accidente". Además, lo hacen con tres posibilidades de luces: de cruce, largas o sin ellas. Aún así, la visibilidad, insisten, era "suficiente" para haber visto a una persona.

Además de que creen que se produjo cerca de la vivienda de Óscar, en la calle Dos de la urbanización "Parque Romeral" de Traspinedo, "parte trasera de la vivienda" de Óscar aunque luego el cuerpo de Esther fue encontrado en otro punto del pueblo, simulando la escena de otro atropello. Los golpes que presentaba el cuerpo son compatibles con el atropello ya que se golpea primero con el retrovisor en la cabeza y luego al caer se daña la cadera. También hay signos de arrastre. Y es que la investigación concluye que Óscar la introduce luego en el maletero, todavía viva, y así es cómo la deposita en la cuneta de la carretera donde fue encontrada el 7 de febrero de 2022. No entra en especular dónde estuvo el cuerpo todo ese tiempo: si a la intemperie en el lugar donde la encontraron o en otro sitio y luego fue depositada allí días más tarde.