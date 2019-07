«¡Oh Dios mío! ¡Mira esa foto de allí!», afirmó uno de los astronautas de Apolo 8. Fue la primera imagen de la Tierra tomada en órbita alrededor de la Luna. Esta fotografía se hizo en blanco y negro con una cámara Hasselblad y un tele ZEISS Sonnar 5.6/250 mm; 58 segundos después se tomó en color. En ella se ve la Tierra parcialmente en la sombra y en un primer plano la superficie lunar. Era el 24 de diciembre de 1968. Habría que esperar hasta julio de 1969 para que se tomaran las fotografías tras el primer alunizaje en el mar de la tranquilidad del satélite. Un proceso que empezó antes del despegue de Apolo 11. La NASA, convencida de la importancia que tenía documentar este hito, quería asegurarse de que nada iba impedir tomar instantáneas nítidas de la odisea espacial si el alunizaje concluía con éxito. Un objetivo que logró de la mano de dos empresas: la sueca Hasselblad y la alemana ZEISS.

Uno de los primeros retos a los que se enfrentaron fue el desarrollo de cámaras y lentes que funcionaran pese a las fluctuaciones extremas de temperatura. Además, había que lograr que la óptica de la lente funcionara perfectamente en gravedad cero. También era necesario llevar a cabo cambios mecánicos para que los astronautas pudieran utilizar las cámaras en el espacio pese a los guantes que iban a llevar. De hecho, para curarse en salud se les entrenó para manejar las cámaras, máxime cuando las instantáneas las hicieron casi sin ver y con la dificultad añadida de accionar el dispositivo con unos guantes que anulaban en gran medida el movimiento natural de la mano. «Los astronautas no eran fotógrafos, sino ingenieros y pilotos, de manera que recibieron un entrenamiento para manejar las cámaras. Tuvieron que fotografiar casi a ciegas, ya que el casco no les permitía mirar a través del visor, de manera que memorizaron el encuadre de la ‘‘lente lunar’’», explica el Dr. Vladan Blahnik, de Investigación y Desarrollo de ZEISS. «Además –prosigue–, se anotaron los motivos deseados en el guante, como una lista de control para no olvidar nada». En cuanto al disparador de la cámara «tanto éstas como los disparadores tuvieron que adaptarse en tamaño y usabilidad a los guantes enormes que usaban los astronautas», añade Laura Rocha, de Carl Zeiss Vision España.