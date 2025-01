1. Sup manifiesto en defensa de la salud de los funcionarios y contra el colapso de la sanidad pública estamos hoy aquí en representación y defensa del millón y medio de funcionarios civiles que no saben qué será del futuro de su salud y la de su familia. Funcionarios que somos víctimas de una negociación fallida que puede acabar en el colapso de la sanidad pública.

2. Anpe una sanidad pública ya de por sí saturada, incluso colapsada en algunas comunidades autónomas y que no está preparada para absorber de manera súbita la llegada de millares de nuevos pacientes que desbordarían su ya limitada capacidad en toda españa.

3. Fedeca el millón y medio de familias que hoy representamos buscan una respuesta frente a la terrible incertidumbre que supone ver cómo su salud pende de un hilo y es objeto de una negociación comercial entre gobierno y aseguradoras médicas. Nuestros tratamientos, nuestros diagnósticos se han convertido en la cifra de un balance económico.

4. Usie pedimos responsabilidad al gobierno, pero también a las aseguradoras, tanto a las que vienen participando en el concierto como al resto. La atención sanitaria de los mutualistas nunca ha sido gratis e incluso ha ayudado a mejorar la imagen y prestigio de estas compañías.

5. Ufp la mala gestión y la falta de previsión, sumadas al proyecto de la ministra de sanidad para hacer desaparecer muface nos ha llevado al punto en el que nos encontramos ahora: el abandono de los pacientes, algunos de ellosen tratamiento y el sufrimiento que provoca esta incertidumbre.

6. Uso es importante recordar a la ciudadanía que esto no es un problema de los funcionarios, que asumir el millón y medio de familias que hoy estamos aquí representadas, es a todas luces imposible para un sistema público que necesita más personal con carácter urgencia.

7. Siat por eso pedimos una solución inmediata a este problema que pasa por un ejercicio de sentido común por parte de los que están negociando con nuestra salud y por extensión con la de toda la población que vería mermada su atención sanitaria si esto no se remedia. 8. Spp hoy iniciamos una hoja de ruta unidos en la defensa de nuestra sanidad y la de nuestras familias. No vamos a parar hasta que nuestra atención y tratamientos queden asegurados. Porque con la salud no se juega ni se mercadea.