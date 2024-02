La mascarilla ya no es obligatoria en los centros sanitarios de estas comunidades

La gripe se mantiene en descenso por cuarta semana consecutiva después de haber alcanzado el pico de actividad en la última semana de 2023, bajada que se consolida en todas las comunidades autónomas, al igual que las hospitalizaciones por Covid y VRS que también disminuyen.

Así se desprende del informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) que divulga el Instituto de Salud Carlos III correspondiente a la cuarta semana de enero, del 22 al 25, y que constata que todas las comunidades enlazan dos semanas consecutivas de descenso por lo que la mascarilla dejaría de ser obligatoria en los centros sanitarios, tal y como estableció el Ministerio de Sanidad el pasado 10 de enero. Sin embargo, el departamento que dirige Mónica García permite pasar de la obligatoriedad a la recomendación si la incidencia está a la baja durante 15 días y sería la propia comunidad la que tendría la última palabra.

Según el informe, la tasa global de infección respiratoria aguda en Atención Primaria desciende a 587,3 casos por cien mil habitantes frente a los 722,1 de la semana previa, un descenso que se observa en todas las comunidades autónomas. Por grupos de edad, las mayores tasas de estas infecciones en Atención Primaria se dan en los menores de un año (3.102 casos por cien mil) seguido del grupo de 1-4 años de edad (2.145,3 casos por cien mil).

El documento también confirma que desciende la positividad en gripe y Covid mientras que se mantiene estable en VRS. Por comunidades autónomas, Baleares es la que presenta la tasa más baja (239,5), seguida de Galicia (252,7) mientras que las más elevadas se dan en la ciudad autónoma de Melilla (1.603,8), Aragón (864,7)y Castilla-La Mancha (851,4).

Comunidades que retiran la obligación de la mascarilla

En este contexto de descenso epidemiológico y alivio hospitalario, más de la mitad de las comunidades han optado por rescindir el uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios. Castilla y León fue la primera en relajar la medida hace dos semanas y le siguieron Madrid, Castilla-La Mancha y Cantabria la pasada.

Esta semana se han sumado la mayoría de las regiones. Desde el miércoles 31 de enero las mascarillas no son obligatorias en Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Región de Murcia y Galicia. En esta última comunidad, la obligatoriedad queda limitada a los servicios de urgencias en los hospitales. El jueves se añadió a la lista Asturias, mientras que este viernes lo hacen Asturias,Canarias,País Vasco, La Rioja, Extremadura y Baleares. Por su parte, la medida decaerá en Navarra el lunes 5.

De esta forma, ya solo se mantiene la obligación de la mascarilla en centros sanitarios en Andalucía. En esta comunidad, la tasa de incidencia de infecciones respiratorias ha caído por segunda semana consecutiva hasta los 379,3 casos por 100.000 habitantes y la comunidad ya cumple el criterio que marcó el Ministerio de Sanidad. No obstante, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha anunciado este viernes que no se retirará de momento la obligatoriedad "para no confundir a la población". De momento, también se mantiene en Ceuta y Melilla.