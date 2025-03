La nueva estafa que suplanta por correo a la Guardia Civil al comprar y vender por internet: “No lo controlamos"

En la vida todo avanza, pero en el mundo de la tecnología lo hace a pasos agigantados, para lo bueno y para lo malo. El desarrollo de internet permite estar más cerca de aquellos que están lejos, acceder a más información y ahorrar mucho tiempo. Las compras online permiten acceder a los productos de forma mucho más rápida y más abierta, ya que permite observar una mayor cantidad de productos desde un solo dispositivo.

Sin embargo, también conlleva un aumento del peligro. Los ciberdelincuentes aprovechan estas operaciones para intentar estafar a los usuarios. Es importante incidir en este término ya que no solo se producen fraudes al comprar, también al vender. Cada vez es más habitual vender productos que ya no se van a utilizar o por los que se quiere sacar dinero en plataformas de venta como 'Wallapop'. A la hora de hacerlo, hay que tener cuidado para no caer en esta nueva estafa de la que alerta la Guardia Civil en su cuenta oficial de 'X' en la que se intenta suplantar al propio cuerpo.

La nueva estafa que suplanta a la Guardia Civil

La Benemérita explica el funcionamiento de este fraude a través de un caso real que les ha llegado: "Una vendedora ha perdido un teléfono valorado en 850 euros". Posteriormente, el agente empieza a aclarar que realmente no es una pérdida al uso: "Quería venderlo en una conocida plataforma de compra-venta y la compradora le pidió que completara la transacción fuera de la plataforma", revela. Los estafadores siempre intentan darles credibilidad a estos trucos: "Para justificar el ingreso, llega este correo diciendo que nosotros (Guardia Civil) estamos controlando la transacción".

En cambio, si se ve el correo a fondo, como explica, se ve que eso no es realmente así: "Más que nosotros Guardian Civil". También hay otro indicativo: "El correo procede de una cuenta que no es oficial". El agente revela el momento que desencadena el problema: "Ella confía en este correo, envía el teléfono y no recibe ningún pago".

El aviso de la Guardia Civil

El agente del Cuerpo alerta en el tramo final del vídeo: "No caigas en estas estafas, la Guardia Civil no controla ningún tipo de transacción". También añade que hay acciones que tienen que provocar que estemos especialmente atentos: "Desconfía cuando el comprador o vendedor te pida salir de la plataforma para completar el pago". Muchas veces las estafas se pueden descubrir simplemente con leer el texto: "Revisa las faltas de ortografía". Aunque por lo general, se tiene que desconfiar en casi todos: "Una plataforma o una institución no te va a mandar un correo desde una cuenta particular".

Así se pueden evitar este tipo de estafas

Esta suplantación por correo electrónico es conocida como 'phishing'. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) estudia todo este tipo de fraudes y da algunos consejos a la población sobre cómo evitar este tipo de estafas. Hay algunos detalles que tienen que hacer saltar las alarmas, son los siguientes: