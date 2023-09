Olga se quedó sorda a los 42 años: «Tuve que aprender a escuchar y hablar otra vez»

Olga Mota tiene 51 años y se quedó sorda con 42, perdió su trabajo y tuvo que aprender a vivir con su nueva situación. Pau nació sordo y empieza a decir a sus 2 años sus primeras palabras tras haberle colocado un implante. Rosalía es una joven que perdió la audición tras una meningitis y tiene una cosa clara: «No hay nada que te limite, los límites te los pones tú». Ellos son los protagonistas de la campaña «Que lo escuche todo el mundo» que ha lanzado la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) en el Día Internacional de las Personas Sordas que se celebra este domingo para reclamar el compromiso de la sociedad en la inclusión y la participación de quiénes sufren discapacidad auditiva.

De la noche a la mañana, borrón y cuenta nueva, «a reinventarse». Además de perder la audición, Olga tampoco pudo conservar su trabajo en el que llevaba 15 años y muchas cosas más. Tenía problemas en un oído desde los 5 años, pero siempre había llevado una vida normal. Fue tras un trágico acontecimiento familiar cuando dejó de oír. Hace nueve años le colocaron implantes y comenzó una etapa de aprendizaje.

En España 1,2 millones de personas sufren discapacidad auditiva y el 98% usa la lengua oral

«Como me he quedado sorda ya mayor, tengo una memoria auditiva de antes, que no tiene nada que ver con lo que tengo ahora. Hay que desaprender para aprender a escuchar de otra manera, hay cosas que se parecen, pero otras no», subraya Olga sobre su adaptación a la sordera. «Al principio no era capaz de vocalizar porque no sentía las palabras como mías, no las reconocía como mi voz».

En España hay más de 1,2 millones de personas con discapacidad auditiva, de las cuales 3.400 son niños y niñas de entre 2 y 5 años. Más del 98 % de estas 1,2 millones de personas sordas en nuestro país utiliza la lengua oral para comunicarse y unas 27.000 lenguas de signos. «Tuve que aprender a escuchar y hablar otra vez», ha explicado Olga a Efe sobre su nueva vida tras quedarse sorda con 42 años.

Olga vive acompañada de un «perro señal» que le avisa del timbre, el teléfono y la alarma

Olga sale a la calle en compañía de un «perro señal» de asistencia que le alerta de si alguien se acerca repentinamente. Antes de cruzar la calle, el can se sienta para comprobar si vienen coches que, pese a llevar puestos los audífonos, a veces Olga no oye. En su casa, cuando Olga se quita los audífonos, le avisa de la alarma, el timbre o si suena el teléfono.

«No tenía ninguna expectativa, pero primero llegó el implante y luego muchas horas de logopeda para aprender a hablar, todo se supera. Aunque una se viene muy abajo cuando ya tienes tu vida montada, con tu marido y tus hijos y se caen todas las cosas. Siempre tiene que haber un plan B, te das cuenta de que tu vida nunca está montada del todo», reflexiona Olga sobre el revés que supuso convertirse en sorda pasados los 40 años. Ahora trabaja como encargada en el área de lavandería de un hospital madrileño.

Una niña aprende lengua de signos Dreamstime

Una de cada 1.000 personas adquiere su sordera a lo largo de su vida. El estilo de vida y la contaminación acústica están provocando un aumento de los problemas de audición como consecuencia de la edad que se adelantan a los 50 años, recuerda la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Tras la celebración de su día este domingo, la Semana Internacional de las Personas Sordas comienza este lunes un año más desde que se celebró por primera vez en septiembre de 1958 para crear conciencia sobre los obstáculos que enfrentan las personas sordas en su día a día.

Los padres de Pau salieron del hospital con el diagnóstico tras el cribado neonatal que se realiza a los recién nacidos. A los 13 meses le hicieron un implante coclear, cuyo dispositivo y operación son de financiación pública, aunque su mantenimiento corre a cargo del usuario. «Lo primero que deseé es que no se metieran con él en el cole por el aparato» reconoce Ana, su madre. Fue su primer pensamiento, sonríe, ahora que ese temor ha pasado a un segundo plano. Ana ve cómo Pau, un niño inquieto y alegre de dos años, aprende a hablar. «Ya comprende todo y dice 15 palabras».