El padre Chus afronta 10 años de cárcel por ofrecer dinero o droga a menores a cambio de favores sexuales

La Fiscalía de Área de Gijón solicita, entre otras penas y medidas, diez años de prisión para el que fuera sacerdote, Jesús María Menéndez, más conocido como padre Chus, por supuestamente facilitar hachís a menores en su piso de Gijón y de proponerles sexo a cambio de dinero o droga, informa Ep. Según una nota de prensa del Ministerio Público, la vista oral está señalada para este próximo miércoles, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, a las 10.00 horas. Inicialmente, está previsto que la vista continúe el día 18.

De acuerdo al relato fiscal, el acusado (1952), desde al menos el año 2015, contactaba con menores, invitándoles a acudir a su domicilio de Gijón, donde les entregaba pequeñas cantidades de dinero o les facilitaba hachís, que consumían en el salón y en su presencia. En otras ocasiones, eran otros dos acusados, uno nacido en 2002 y otro en 1999, quienes facilitaban el hachís a los menores, que lo consumían en presencia del padre Chus en su piso, el cual ofrecía de forma habitual para ese fin.

Además, el ex sacerdote, según la Fiscalía, incitaba a los menores para que estos, a su vez, contactaran con otros y les invitaran a subir al piso para fumar la droga, y con ello, entablar una relación de amistad. Con ello, supuestamente buscaba ganarse la confianza del mayor número de chicos posible con la finalidad de mantener relación sexuales con ellos bajo la promesa de facilitarles dinero, hachís o permitirles estar en su casa consumiendo droga libremente.

En este sentido, el padre Chus, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, en una fecha no determinada del año 2015 o 2016 propuso al testigo protegido número 1 (2001), al cual había facilitado hachís en repetidas ocasiones, practicarle una felación, a lo que el menor no accedió. En otra ocasión, en una día no determinado del verano de 2017 por la tarde, ofreció dinero al testigo número 9 (2001) a cambio de dejarse tocar el pene, no accediendo el menor, al que igualmente el acusado había facilitado hachís en más de una ocasión.

Por otro lado, en una fecha no determinada del otoño de 2021, le puso una mano en la pierna a la víctima (2004) y le ofreció dinero a cambio de sexo, sin que este accediera. El 11 de noviembre de 2021, con motivo de un registro practicado en el domicilio del padre Chus, se intervino a otro de los procesados un total 5,28 gramos de hachís, con un valor de 38,21 euros, destinados al suministro a menores.