Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel, pide a los medios acabar con "las malas prácticas" en las noticias de sucesos

El pasado lunes, 11 de marzo, se cumplieron seis años desde que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontrasen el cuerpo sin vida de Gabriel Cruz, de ocho años, en el maletero del coche de la por entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada.

Por ello, con motivo de este aniversario, Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel, apodado 'el Pescaíto' por su pasión por el ecosistema marino, ha reclamado a los medios de comunicación "la necesidad de un tratamiento adecuado de las noticias de sucesos" tras la cobertura informativa de la desaparición de su hijo.

"Jamás pude imaginar el terrible dolor y deterioro que nos provocaría la mediatización de su caso, el daño irreparable y el impacto que sigue teniendo en nuestras vidas", escribía Ramírez mientras lamentaba que "culpar a las víctimas suele ser, desgraciadamente, muy habitual". Por ello, en memoria de su pequeño Gabriel, redactaba sus reflexiones en un comunicado que pretendía remover conciencias y condenar la mala praxis en los medios de comunicación que, a su juicio, a menudo ayudan a las víctimas "a cambio de exponerles continuamente y utilizar su historia a conveniencia", algo que, señalaba, es "triste".

A ello también añade el uso partidista del caso, ya que apuntaba que siempre se les ha juzgado por su ideología y no se les ha tratado con humanidad. "Se ha llegado a decir que nos lo merecíamos porque antes de lo sucedido éramos “podemitas”, ¿entonces todos los de Podemos se merecen que les asesinen a sus hijos? ¿Y si fuese del PP?, ¿o del PSOE? ¿Pero hasta dónde llegamos? Jamás he estado afiliada a un partido político, así como no me he manifestado al respecto, pues no creo que sea relevante mi ideología política para reclamar justicia y respeto en nuestro caso", aseguraba la madre de Gabriel.

Patricia Ramírez se refiere al "dolor" que le produce "que se promocionen los mismos contenidos desde hace seis años" o que "se utilice" su caso, y rechaza que se "culpe" a las víctimas por "buscar ayuda por todos los lados y cualquier medio a su alcance para encontrar o salvar a su hijo, hija, hermano, mujer, marido, abuelos...". Aún así, en el comunicado remarca con contundencia que, en muchas ocasiones, las víctimas intentan aferrarse "a lo bueno para crecer y sobrevivir" a lo que les ha pasado.

La madre del 'Pescaíto' ha concluido sus reflexiones pidiendo a los medios de comunicación y a las redes sociales "que pongan la ética y el buen hacer frente a la conveniencia", tratando de acabar con el sensacionalismo y priorizando la "profesionalidad y la decencia frente a intereses particulares o económicos". Para ello, ha solicitado que los profesionales de la información, y la ciudadanía en general, den "un paso adelante" y "den ejemplo de cómo este país respeta adecuadamente a las víctimas y las protege del dolor innecesario".