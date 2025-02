Viajar, para algunos como yo, es de las mejores cosas de la vida. Hacerlo con los gastos pagados, ya ni te cuento. Que además cobres 1.500 euros como asesora de yo qué sé, la bomba; y el summum máximo es que, los gastos de lencería corran a cargo también de los Presupuestos Generales del Estado. Me estoy refiriendo a doña Jesica y a don Koldo, que eran las dos personas que viajaron a Rusia con el ministro Ábalos, muy rijoso él, y con gustos «especiales» en cuanto a lo que se refiere a braguitas y sostenes. Y es que doña Jesica era plurivalente, polifacética asesora que lo mismo transportaba papeles de un lado a otro, que se marcaba una performance en plan «You can leave your hat on», o algo por el estilo, con lo cual el ex ministro –hoy bajo sospecha–, se relajaba después de un largo día de trabajo entre vodka y caviar. Yo tuve un viaje memorable a Moscú, también con mis asesores de cabecera –la pequeña MO y mi escolta RH–, que resultó un viaje para recordar el resto de la vida por múltiples razones: el malhumor de las azafatas de Aeroflot, que servían el champán caliente y te miraban con cara de odio; las más de dos horas de espera en el aeropuerto de Moscú por la aduana y el departamento de inmigración (no imagino que la gente quiera quedarse en semejante país); el coche blindado que amablemente me pusieron, cuyas portezuelas eran imposibles de abrir; la cara de espía del chófer que parecía no entender el español, pero seguro que lo hablaba mejor que yo y que mis «asesores de cabecera»; la pinta del anfitrión vestido de arriba a abajo de cuero, pendiente todo el rato del televisor porque era el cumpleaños de Putin; los siete brindis de bienvenida que hizo y mis siete respuestas (en inglés) con sus respectivos «Nasdrovia» al mismo tiempo que echaba un chupito de vodka al gañote… Y así hasta infinidad de anécdotas que aquí no caben. Eso sí, nunca nadie se hizo cargo de mis gastos de lencería…