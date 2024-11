Peligro con la fruta deshidratada: detectan metales perjudiciales para la salud

La fruta es un alimento vital para la dieta de las personas. El Ministerio de Sanidad recomienda comerla al menos dos o tres veces al día, ya sea a media mañana, a media tarde o de postre en alguna de las comidas que se realicen a lo largo del día. Cantidad que trasladada al peso, sería de unos 120-200 gramos (en crudo y en neto). Es un alimento consumido por la amplia mayoría de la población española en el día a día.

Existen diferentes maneras de ingerir la fruta: puede ser fresca o deshidratada. Tradicionalmente en España se ha priorizado el consumo de fruta fresca, pero en los últimos años se ha aumentado la ingesta de la deshidratada por tener una vida útil más larga, contar con un acceso más rápido en comparación con las frutas frescas y, especialmente, por sus propiedades nutricionales debido a que, al deshidratarse, pierde el agua y se logra una mayor concentración de vitaminas, minerales y fibra.

La Universidad de La Laguna realizó un trabajo de investigación sobre dichos alimentos, analizando el contenido de metales tóxicos en frutas deshidratadas (dátiles, ciruelas pasas, pasas sultanas, orejones de albaricoque e higos secos) para evaluar la exposición derivada de su consumo, firmado por la profesora ayudante doctora Soraya Paz Montelongo, del Grupo Interuniversitario de Toxicología Ambiental y Seguridad de los Alimentos y Medicamentos del centro académico.

¿Son peligrosas las frutas deshidratadas?

El estudio advierte del contenido de ciertos contaminantes si se supera la dosis diaria recomendada de 30 g/día, ya que sobresale la ingesta de litio (Li) en todas las frutas deshidratadas. La investigación de la Universidad de La Laguna destaca el contenido de aluminio registrado en las ciruelas pasas, con una media de 12,7 mg Al/kg. Las ciruelas desecadas alcanzan un porcentaje del 35% de la ingesta diaria tolerable de litio establecida por la EFSA (European Food Safety Authority).

Una mujer científica realiza una investigación larazon La Razón

La investigación recalca que no habría ningún problema si no se supera la dosis diaria recomendada de 30 g/día. La ingesta de los metales tóxicos analizados no supondría ningún tipo de riesgo para la salud en mencionado caso pese a la importancia de analizar el contenido de materiales contaminantes ya que la mayoría de este tipo de alimentos provienen de países terceros.

¿Dónde se realizó el estudio?

Las muestras de frutas deshidratadas fueron adquiridas por la Universidad de La Laguna en las principales superficies comerciales de Tenerife, tanto en supermercados como en puntos de venta locales, donde eligieron las marcas más vendidas, marcas blancas y marcas más conocidas. La determinación del contenido de metales tóxicos se llevó a cabo mediante espectrometría de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES, por sus siglas en inglés).

Por tanto, según este informe de la Universidad de la Laguna hecho en España, los elementos contaminantes en las frutas deshidratadas solo afectarían al organismo si se supera la dosis diaria recomendada. Incluir cualquier tipo de fruta en la alimentación es vital para poder mantener una dieta equilibrada y poder llevar una vida saludable.