Policías nacionales denuncian que Marlaska esconde detrás de estadísticas los problemas del Campo de Gibraltar

Policías nacionales acusan a Marlaska de esconder, detrás de las cifras, los auténticos problemas de seguridad del Campo de Gibraltar. “Aunque el número de ataques a los policías y guardias civiles, tanto en el Campo de Gibraltar como en las provincias de Cádiz, Málaga, Granada, Huelva, Sevilla y Almería, ha descendido desde 2021, lo cierto es que esas agresiones son cada vez más extremas y que se ha detectado ya el uso de armas de fuego”, Le recuerdan desde CEP.

Y subrayan: “En cualquier caso, esos atentados se mantienen y la mayor parte de ellos -ocho de cada diez- se registran en las localidades del Campo de Gibraltar, con un balance medio anual de más de treinta agresiones a efectivos de las Fuerzas de Seguridad. Con todo este panorama sobre la mesa, el ministro del Interior sigue atrapado en su particular laberinto estadístico de resultados y en que las inversiones que se han venido realizado, por importe de 40 millones de euros desde julio de 2018, son suficientes”.

Los agentes de quejan de que Marlaska “ha vuelto a sacar pecho esta mañana con los resultados de un Plan Especial de lucha contra el narcotráfico, el del Campo de Gibraltar, que no ha evitado el asesinato de los guardias civiles David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, ni ha impedido que dos centenares de policías nacionales y guardias civiles hayan sido víctimas de ataques de delincuentes desde que ese proyecto ministerial viese la luz, en julio de 2018. La actitud del ministro, que nuevamente se ha enrocado en glosar el supuesto éxito de un Plan que no contiene una sola medida de protección física o jurídica de los profesionales de la seguridad pública, le incapacita para seguir al frente del departamento y, en ese sentido, creemos que no debe seguir ostentando esa responsabilidad ni un minuto más”.

“Hace años -- recuerdan-- que las organizaciones criminales asentadas en esa zona de España y en las provincias limítrofes muestran una agresividad preocupante contra policías y guardias civiles. Eso tiene que ver con el riesgo que corren los transportistas de la droga, que saben perfectamente que si pierden la carga sufrirán personal y familiarmente las consecuencias y, por ello, embisten a los vehículos policiales y a los propios compañeros/as que participan en las operaciones de desarticulación de estas redes criminales”.

CEP alerta sobre un problema adicional: El aumento de los robos de droga entre mafias -los conocidos popularmente como "vuelcos"- ha provocado que los narcos crean que algunas operaciones policiales son, en realidad, intentos de robarles esas sustancias y, por ello, reaccionan mucho más violentamente, con el empleo de armas de fuego.

Denuncian que la “falta de preocupación por la seguridad física y jurídica de los policías, es ya insostenible. Como lo es la ausencia de un solo proyecto concreto que mejore las condiciones retributivas y profesionales de los policías, tanto los de esas seis provincias del sur como los del resto de España. Pese a nuestra permanente reivindicación de un complemento salarial propio para el Campo de Gibraltar, Marlaska dejó morir las conclusiones de un grupo de trabajo ministerial que analizó esa posibilidad, en el año 2021”. “Si el ministro no pone ya sobre la mesa avances concretos en la protección física y jurídica de los policías va a retratarse, enfrentado ya a todo el colectivo policial de la seguridad pública de este país. Podrá seguir aferrado al cargo, pero el abismo que le separa de los servidores públicos que se juegan la vida por proteger la de los demás será ya insalvable”.