El presidente de la COP28 anuncia un acuerdo "sin precedentes"

Tras el descanso de la jornada de ayer, este viernes se ha retomado la agenda de la Cumbre del Clima que se celebra en Dubái. El presidente de la COP28, el sultán Al Yaber, se ha mostrado confiado en que de la conferencia saldrá un acuerdo "especial" y "sin precedentes" tras las "positivas respuestas" que ha ido recibiendo de las partes negociadoras.

"Puedo decir que no voy a dejar ninguna piedra sin remover" que ayude a facilitar el resultado "más ambicioso posible" de una cumbre climática, ha afirmado Al Yaber, que ha convocado a los ocho facilitadores que mediarán entre las 198 partes de la conferencia de la ONU en mitigación, finanzas, adaptación y Balance Global, la primera evaluación del Acuerdo de París (2015), informa Efe.

Al Yaber sostiene que los facilitadores dispondrán de unas 48 horas "cruciales" para reunirse con las partes con el objetivo de alcanzar un consenso en relación al Balance Global y en los otros temas.

El magnate petrolero vaticinó que "algo sin precedentes va a ocurrir" en esta COP, a la que ya tildó de "histórica" por haber aprobado el primer día la puesta en marcha del fondo de pérdidas y daños, un mecanismo para compensar a los países en desarrollo que más han sufrido las consecuencias del efecto climático. Sobre si en el texto final se mencionará una reducción o abandono de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), una cuestión que enfrenta a los diferentes bloques, dijo que "se ha comprometido con todas las partes implicadas" para impulsar la "mayor ambición posible" jamás producida en una COP, sin dar detalles del lenguaje que se maneja.

"Necesitamos una decisión política y esta decisión vendrá del pleno, de las 198 partes (...) Mi trabajo es asegurar el proceso", ha aseverado el Al Yaber, que reiteró que la eliminación de los combustibles fósiles es "esencial" y la disminución de su consumo "va a ocurrir con seguridad".

Uso del carbono

Por otra parte, el comisario de acción climática de la Unión Europea, Wopke Hoekstra, ha incidido en que las técnicas de Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS, por sus siglas en inglés) no van a solucionar la crisis climática, al mismo tiempo que cargó contra el "absurdo" de los subsidios a los combustibles fósiles: "No nos dejan avanzar", dijo.

En un encuentro con periodistas, Hoekstra admitió que la transición energética para dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón "no puede hacerse de un día para otro" y, así, habrá que usar tecnologías CCS en los sectores más difíciles de descarbonizar, si bien aclaró que la postura de la UE en la COP28 es que el mundo se deshaga de todos los combustibles fósiles, y no sólo de los que no cuenten con métodos de mitigación.

El uso de las CCS para producir energía es uno de los principales asuntos criticados por los países más ambiciosos en la reducción de emisiones, así como los grupos ecologistas, quienes rechazan que la decisión final de la cumbre sobre el Balance Global inste a los estados a abandonar sólo la producción de combustibles fósiles sin mitigación ("unabated").

El que el último borrador del Balance Global dé la opción de seguir usando combustibles fósiles siempre que empleen estas tecnologías decepcionó a estos grupos, que alegan que las CCS aún no están maduras y pueden ser el comodín para que industria siga emitiendo.