No vamos a hablar aquí de los adivinos, de los echadores de cartas o de los médiums porque son profesiones bastante dudosas, bastante poco creíbles y, hasta incluso, podríamos decir que hasta desprestigiadas. Sin embargo, gentes de prestigio tienen a su futurólogo de cabecera, esas personas de quienes se dejan aconsejar porque digamos que tienen un olfato fino, una intuición fuera de lo común y son capaces de guiar al personaje por el camino más adecuado sin temor a equivocarse. Muchos hemos tenido experiencias que nos han dado que pensar, si bien luego se nos olvidan y cuando pasa el tiempo volvemos a traerlas a nuestra mente porque algo nos ha hecho recordar cosas que se nos advirtieron para bien o para mal.

En general nos gustaría tener una guía por la que conducirnos en la vida para que nuestro futuro no se vea truncado por lo que no esperamos, o también cómo se van a presentar las situaciones en nuestro alrededor porque de ello también depende cómo nos va a ir a cada cual. Los gurús del comentarismo político, por ejemplo, han hecho una serie de cálculos de lo que podría ocurrir en nuestro país en los próximos meses, que a mí, personalmente, me parecen un poco improbables, un poco mundo de Walt Disney, pero la fantasía forma parte también de nuestro día a día y en sus brazos debemos mecernos de vez en cuando, porque la realidad siempre resulta muy dura de asumir, y, en cuanto a nosotros, individualmente, el futuro lo tenemos ahí mismo y debemos preverlo para no encontrarnos de repente con una situación miserable y de fracaso.

La admirada Nicole Kidman, con 57 años, interpreta en su última película a una mujer sexi que seduce a un becario, cuando anteriormente sus papeles eran de mujeres grises, vestidas de mayor, y pienso ahora en la película “Los otros”, donde desprendía sensaciones de tristeza profunda y hasta de horror. Además de ser magnífica actriz ha sabido prever el futuro –y la naturaleza la ha ayudado-, encarnando en la madurez de su vida a una “Barbie”, cuando en su juventud nunca lo había hecho.