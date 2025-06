Cómo se llama la planta del café y de qué color es su fruto: muy pocos lo conocen

El café es uno de los productos más consumidos del mundo, casi imprescindible para muchas personas. Su consumo, llegado a Europa tras el descubrimiento de América y posteriormente a España por comerciantes italianos, ha aumentado con el paso de los años, y está presente en todas las cocinas españolas. Lo que muchos no sabe, quizás, es cómo se llama el árbol o planta que da el café como fruto, mal llamado "cafetero" (aunque no existe), pero tiene un nombre que muy pocos conocen. Además, el café es extraído de un fruto que tiene un color diferente al que muchos piensan y lleva a confusión, pues no es marrón.

Y es que la botánica es un mundo que apasiona a muchas personas, y en cuanto a terminología, nos puede llevar a confusión en cuanto a árboles y frutos se refiere. Algo similar pasa con el aguacate, que a pesar de ser una de las frutas más populares que existen, no todas las personas saben que su árbol se llama "persea americana" o también puede ser llamado "palto". Mientras, el árbol del membrillo, otro producto bastante consumido, se le llama "membrillero" aunque su nombre científico es "Cydonia oblonga".

Así, el café llegó en el siglo XVII a España, mientras que el primer español que lo probó fue Pedro Páez en 1596. Los italianos que llegaron a España con los Borbones contribuyeron a la introducción y popularización del café, originario de Etiopía, en África, de tal manera que se considera a la Fonda de San Sebastián, en Madrid, como el primer café de la ciudad, que data de 1764.

El fruto de la planta del café no es marrón y poca gente conoce su verdadero color: uno de los productos con más beneficios y propiedades para la salud

Lo cierto es que de haberlo sabido, seguramente los españoles hubieran preferido que llegara antes a nuestro país, y es que posee diversas propiedades beneficiosas para las salud, incluyendo antioxidantes, que pueden ayudar a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes o ciertas formas de cáncer.

Y no, no es exactamente un árbol de donde procede, sino más concretamente, de una planta o arbusto conocido como "cafeto". La RAE lo define como "árbol tropical pequeño, cuyo fruto, de color rojo, contiene los granos de café". Puede llegar a medir hasta diez metros de altura estando en estado silvestre, aunque en las plantaciones donde es más común verlo son de alrededor de tres metros. Pertenece al género Coffea y a la familia Rubiaceae, y su fruta, que contiene dos semillas que son los granos del café, se le conoce como "cereza" o "drupa", que es, como dice la RAE, de color rojo.

Pero concretamente, el cafeto tiene hojas perennes que dan lugar a flores blancas, y a su vez, frutos verdes que maduran hasta volverse rojos o anaranjados. Una vez maduros pueden ser cogidos para extraer sus semillas, de color marrón y que son los granos del café.

Cuántas plantas de cafeto, el árbol del café, se cultiva en España

Existen muchas especies de Coffea, pero las dos más cultivadas son la Coffea arábica (arábica) y la Coffea canephora (robusta). De hecho, en España, también se cultiva café, aunque no es muy común visto, ya que solo hay una plantación de café, y no está en la Península Ibérica, sino en el Valle de Agaete, en la isla de Gran Canaria. Su clima subtropical y el suelo volcánico permite su cultivo, y aunque la producción es limitada, es de calidad, pues se trata de la variedad Arábica Typica.

También se le reconoce, claramente, la cafeína, un estimulante que puede aumentar la energía, mejorar la concentración y el rendimiento físico, así como reducir la sensación de fatiga mental y mejorar el rendimiento cognitivo. Otros beneficios es que protege contra enfermedades cardiovasculares, contribuye a la pérdida de peso o ayuda a prevenir los dolores de cabeza, entre otros.