Restaurantes pet-friendly: qué hacer si te incomoda la presencia de mascotas en lugares públicos

El auge de los restaurantes pet-friendly ha transformado la experiencia de salir a comer para todos, tanto para quienes disfrutan de la compañía de sus peludos como los quienes se sienten incomodos ante dicha presencia. Los restaurantes pet-friendly tienen su origen en este cambio cultural y social que ha visto a las mascotas, particularmente perros y gatos, convertirse en miembros más integrales de la vida familiar.

Esta tendencia comenzó a ganar terreno en las grandes ciudades europeas y norteamericanas a finales del siglo XX, cuando la urbanización llevó a que muchas personas vivieran en espacios más reducidos y tuvieran menos acceso a áreas abiertas. En ciudades como París y Nueva York, los cafés al aire libre y terrazas fueron los primeros en permitir que los perros acompañaran a sus dueños.

Pero, a medida que la demanda por este tipo de servicios creció, los establecimientos comenzaron a adaptarse, no solo permitiendo la entrada de mascotas, sino creando espacios específicamente diseñados para ellas. Esto incluyó la introducción de menús especiales para perros, áreas de descanso, bebederos y hasta juguetes.

Cómo aplica la ley para lugares pet-friendly

En España, la normativa sobre lugares pet-friendly está regulada por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, por lo que puede variar de una región a otra. Sin embargo, hay algunos principios generales que aplican en todo el país y que los restaurantes, bares y otros establecimientos deben seguir si desean admitir mascotas.

Por ejemplo, la Ley de Seguridad Alimentaria establece que los animales no pueden entrar en los interiores de establecimientos donde se manipulen alimentos, como restaurantes o cafeterías, debido a las normativas de sanidad. No obstante, esta prohibición no se extiende a las terrazas o espacios al aire libre, donde muchos locales permiten la entrada de mascotas, especialmente perros.

Además, la legislación en España otorga a los propietarios de los establecimientos la discreción de permitir o no la entrada de animales. Los locales que permiten mascotas suelen indicarlo con carteles visibles y pueden establecer reglas adicionales para garantizar la seguridad y el confort de todos los clientes, como el uso de correa o la limitación del número de animales por mesa.

Qué hacer si no te sientes cómodo cerca de animales en espacios públicos

Si no te sientes cómodo cerca de animales en espacios públicos como restaurantes pet-friendly, parques o transportes, hay varias formas de manejar la situación de manera respetuosa y efectiva. En primer lugar, puedes comenzar por elegir restaurantes o cafeterías que no tengan zonas pet-friendly, o llamar con antelación para verificar si permiten animales. En algunos casos, los locales dividen sus áreas para quienes prefieren no estar cerca de mascotas, especialmente en terrazas.

Si ya estás en un restaurante o café y te sientes incómodo cerca de un animal, habla con el personal y solicita un cambio de mesa. La mayoría de los establecimientos pet-friendly están dispuestos a reubicar a sus clientes para garantizar que todos se sientan a gusto. De esta manera, puedes comunicar amablemente tus inquietudes. Por ejemplo, si se trata de una alergia, miedo, o una simple incomodidad.