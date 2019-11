Se reduce un 25 por ciento la mortalidad a causa de la neumonía infantil

El 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, aunque este año se celebra un añadido, y es que se ha reducido un 25% la mortalidad infantil a causa de esta enfermedad, concretamente entre los años 1990 y 2017, pasando de 3,4 millones a 2,6 millones de fallecidos.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 9.000 personas mueren en España al verse afectadas por una de las infecciones respiratorias más frecuentes y con mayor impacto en la población.

El informe de Just Actions

El informe internacional de Just Actions, una plataforma solidaria financiada por la Bill and Melinda Gates Foundation, ha reconocido la colaboración entre UNICEF y La Caixa por su programa conjunto para combatir la neumonía. De hecho, es el único programa español mencionado en 'The Missing Piece. Why Continued Neglect of Pneumonia Threatens the Achievement of Health Goals', donde se aluden a los últimos avances contribuidos por ambas entidades para acabar con la enfermedad pulmonar. En dicho programa, cuyo principal objetivo es la mejora en el diagnóstico y acceso al tratamiento para los menores que la padezcan, participan los gobiernos, las agencias de salud, el movimiento para la cobertura sanitaria universal y entidades filantrópicas.

El proyecto de unión entre UNICEF y La Caixa tuvo su origen en 2015 con una partida presupuestaria de más de cinco millones de euros. Gracias a esto, se han desarrollado dispositivos respiratorios, se han contratado a más de 3.000 trabajadores dedicados a la nueva tecnología en países como Nepal, Etiopía o Bolivia, han promovido la terapia de oxígeno y facilitado la accesibilidad a numerosos antibióticos. Han sido más de 800.000 los niños que se han visto favorecidos gracias a estas inversiones y más de 675.000 han podido permitirse por primera vez beneficiarse de las curas contra la neumonía.

El informe de Just Actions identifica como sujetos con más riesgo de padecer la enfermedad a los menores de cinco años y a los ancianos. La mayoría de fallecidos (mayores y menores) se sitúan en el sur y sudeste asiático y en África subsahariana. Esto explica las dificultades que padecen muchos países subdesarrollados a la hora de enfrentarse a esta enfermedad que, tan solo en 2017, terminó con la vida de 1,1 millones de personas mayores de setenta años. Asimismo, los países que lideran la ayuda internacional para luchar contra la neumonía son Australia, Estados Unidos, Noruega y Canadá.

Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas alerta de que para evitar las infecciones respiratorias y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible prefijados, en 2030 se exigen más inversiones y modificaciones sanitarias que disminuyan los riesgos y faciliten el acceso a los tratamientos y diagnósticos.

La fundación La Caixa es una de las entidades filantrópicas (junto con otras públicas y privadas) que participa en el soporte de esta iniciativa. Se incluye en Children's Investment Fund Foundation o Comic Relief, entre otras. Además, La Caixa es el principal socio privado en Europa de GAVI, The Vaccine Alliance, una organización internacional apoyada por la Bill and Melinda Gates Foundation. En 2008 fue cuando GAVI y La Caixa se asociaron para promover la vacuna infantil en contra de la neumonía y, en consecuencia, más de cinco millones de niños han sido vacunados, especialmente en las zonas más endebles de África o América Latina.

Qué saber de la neumonía

Según la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, “la neumonía es una enfermedad del aparato respiratorio que consiste en la inflamación de los espacios alveolares de los pulmones”.

Hay muchas variedades de la enfermedad, infecciosas y no infecciosas, pero lo importante es detectarla a tiempo, especialmente para las personas más vulnerables, que son los niños, las personas de edad avanzada y los pacientes de sida.

Por último, la SEMI informa que la mayor parte de las ocasiones, su diagnóstico permite un tratamiento eficaz a partir de los fármacos recetados por profesionales, que acabarán con la enfermedad sin dejar lesiones.